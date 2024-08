Hospital Mário Covas e USP renovam convênio em Odontologia Hospitalar

O Hospital Estadual Mário Covas (HEMC) e a Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (USP) acabam de renovar termo de convênio que permite a continuidade das atividades da disciplina de Odontologia Hospitalar do curso de especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) na unidade de saúde.

O convênio existe desde 2014 e reforça a cooperação técnica entre as instituições, garantindo a formação de profissionais qualificados para atender pacientes com necessidades especiais, como pacientes oncológicos com baixa imunidade.

Conforme detalhado no extrato do convênio, os cirurgiões-dentistas matriculados no curso de especialização na Faculdade de Odontologia da USP realizarão a disciplina de Odontologia Hospitalar no Serviço de Odontologia do HEMC. A parceria prevê que os alunos iniciem suas atividades como observadores e, posteriormente, atuem sob a supervisão do corpo clínico do HEMC.

A disciplina de Odontologia Hospitalar da USP tem a duração de três meses e é essencial para capacitar dentistas a lidarem com pacientes que apresentam condições de saúde complexas, necessitando de cuidados específicos durante os tratamentos odontológicos.

Tratativas estão em andamento para estender a parceria a outras entidades, como a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (APCD), possibilitando que alunos de graduação em Odontologia também tenham acesso a essa formação especializada.