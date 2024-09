Hospital Estadual Mário Covas recebe prêmio ‘Amigo do Transplante’

O Hospital Estadual Mário Covas, gerido pela Fundação do ABC em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, foi destaque no III Encontro Estadual das Comissões Intra-Hospitalares de Transplantes – evento organizado neste mês pelo Sistema Estadual de Transplantes, no Centro de Convenções Rebouças, na Capital. A unidade do ABC Paulista recebeu o Prêmio ‘Amigo do Transplante’ na categoria ‘Destaque em Notificação’, alcançando o primeiro lugar na área de atuação pela Organização de Procura de Órgãos (OPO) Dante Pazzanese.

O reconhecimento é resultado de um trabalho contínuo e dedicado de toda a equipe do Hospital, que não mede esforços para viabilizar o processo de doação de órgãos. Os números do HEMC refletem esse compromisso: em 2022, foram realizadas 38 notificações de potenciais doadores, resultando em 15 doadores efetivos e a extração de 52 órgãos. Já em 2023, os números aumentaram significativamente, com 49 notificações, 20 doadores e 90 órgãos transplantados.

O diretor-geral do Hospital Mário Covas, Dr. Adilson Cavalcante, destacou a importância do prêmio para a equipe: “Este reconhecimento não só celebra o empenho de todos os profissionais envolvidos no processo de captação e doação de órgãos, mas também reforça o compromisso do Hospital com a vida e a esperança de centenas de famílias. É uma honra sermos reconhecidos como líderes nesse campo tão sensível e essencial”.

CAPACITAÇÃO E RECONHECIMENTO

O evento nos dias 3 e 4 de setembro reuniu profissionais de saúde de todo o Estado e teve como principal objetivo capacitar e valorizar as equipes envolvidas nas Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT). Estas comissões são responsáveis por uma série de atividades fundamentais, desde a busca ativa de potenciais doadores até a organização e execução dos protocolos de doação, passando pelo acolhimento e entrevista com as famílias, e a manutenção clínica do doador.

Além da troca de experiências e boas práticas, o III Encontro Estadual faz parte das celebrações do Setembro Verde, mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação de órgãos. Durante o evento, foram premiadas as comissões que se destacaram em suas respectivas áreas, sendo o Hospital Mário Covas um dos protagonistas com seu desempenho exemplar.

“Esse trabalho incansável possibilitou que muitas vidas fossem salvas. É um reconhecimento merecido para todos os profissionais envolvidos nessa missão de esperança e comprometimento”, acrescentou a diretora Administrativa-Financeira do HEMC, Heloísa Molinari.

Com mais de duas décadas de atuação, o HEMC reafirma sua posição como referência em alta complexidade e assistência à saúde no Estado de São Paulo, também reconhecido por sua excelência no processo de captação e doação de órgãos, um trabalho que salva vidas e transforma destinos.

Além do ‘Mário Covas’, outra unidade gerenciada pela Fundação do ABC que participou do evento e teve o trabalho reconhecido foi o Hospital Geral de Carapicuíba.