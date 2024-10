Hospital da Mulher de Santo André tem programação especial pelo ‘Outubro Rosa’

Em celebração ao Outubro Rosa, o Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein, em Santo André, preparou programação especial dedicada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa contará com diversos eventos ao longo do mês, destinados a pacientes e aos colaboradores, com foco na saúde e bem-estar.

Na terça-feira, dia 22 de outubro, o hospital promoverá o “Dia D”, incentivando todos os colaboradores a vestirem rosa em apoio à campanha. Às 15h, na Casa da Gestante, haverá uma prática descontraída de atividade física.

No dia seguinte, 23 de outubro, o foco será a “Importância da Gestão do Estresse na Prevenção do Câncer”, com um spa terapêutico das 9h às 16h, na Casa da Gestante. As atividades incluirão meditação guiada, escalda-pés, musicoterapia, cromoterapia, auriculoterapia e ventosaterapia, proporcionando um dia de relaxamento e cuidado para todos os participantes.

Na quinta-feira (24) será realizada uma roda de conversa, às 15h, também na Casa da Gestante, sobre o tema “Câncer de Mama: Como Prevenir?”. A discussão buscará esclarecer dúvidas e orientar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

A programação será finalizada em 29 de outubro, com o 1º Encontro do Grupo de Apoio a Pacientes Oncológicas “Amigas do Peito”. A ação terá início às 15h, na Casa da Gestante, com uma recepção calorosa, chá da tarde, bate-papo, musicoterapia, meditação, entre outras práticas integrativas complementares (PICs), proporcionando um espaço de acolhimento e troca de experiências.

Durante todo o mês de outubro, o Hospital da Mulher permanecerá com decoração e iluminação externa temáticas na cor rosa, destacando a importância da campanha. As 34 unidades básicas de saúde do município também terão programação extensa ao longo do mês, com orientações sobre como e quando fazer o autoexame, palestras sobre endometriose e a saúde íntima e sexual da mulher, painéis, rodas de conversa, acolhimento e terapias complementares.

OUTUBRO ROSA

O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama. É celebrado no Brasil e no exterior com o objetivo de compartilhar informações e promover orientações sobre a doença, a fim de contribuir para a prevenção, detecção e tratamento precoces e, consequentemente, reduzir a incidência e os índices de mortalidade.

O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), são aproximadamente 74 mil novos casos da doença por ano entre as brasileiras. Estima-se que 17% destes podem ser evitados por meio de hábitos de vida saudáveis, entre os quais controlar o peso corporal, ser fisicamente ativa, evitar bebidas alcoólicas e, no caso das mães, amamentar até o sexto mês de forma exclusiva e, se possível, até os 2 anos ou mais da criança.

Os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama são: caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja; alterações no bico do peito (mamilo); e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região embaixo dos braços (axilas).

A mamografia é o exame de rotina indicado para mulheres sem sinais e sintomas da doença. Quando o câncer de mama é diagnosticado em estágios iniciais, as chances de cura são significativamente maiores, podendo superar 95%.