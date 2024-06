Homicídios caem 80% de janeiro a maio em Diadema

Diadema apresentou nova queda no número de homicídios dolosos (quando há intenção de matar). A significativa redução é da ordem de 80% neste tipo de crime de janeiro a maio deste ano. A cidade, que já foi uma das mais violentas do país com relação a taxa de homicídios, também aponta quedas consecutivas em outros índices criminais.

Tendo como base os dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), recém publicados, a Prefeitura comparou os índices criminais dos cinco primeiros meses deste ano com o mesmo período do ano anterior.

Tratando como prioridade a segurança pública, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, realiza estudo comparativo mensal dos principais índices de criminalidade. A tabulação é realizada pelo Observatório Municipal de Segurança Pública, recentemente criado para reforçar a área de inteligência da Guarda Civil Municipal (GCM) de Diadema e contribuir cientificamente para o sucesso das políticas públicas da cidade.

A estatística completa da SSP-SP consiste no monitoramento de 23 índices de criminalidade. Desse total, a cidade de Diadema apresentou 18 reduções/estabilidades e cinco aumento de número de casos. Eis algumas reduções criminais importantes em Diadema (por ordem percentual): homicídio doloso (-80%), homicídio culposo por acidente de trânsito (-80%); roubo de veículo (-58%); roubo de carga (-58%); lesão corporal (-33%); roubo (-32%); estupro (-29%); furto de veículo (-10%); furto – outros (-7%); e estupro de vulnerável (-3%).

As estatísticas completas podem ser acessadas no link https://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/dados-mensais

O cenário positivo na área da segurança pública, apontado pelos dados da SSP-SP, comprova o acerto dos investimentos da Prefeitura nos últimos anos: valorização da GCM, aumento do efetivo da corporação, monitoramento por câmeras, ações em prol da cultura de paz, ampliação dos programas sociais e outras iniciativas.

“Essas consecutivas reduções criminais do município são muito importantes em vários aspectos, especialmente porque tornam a cidade mais segura e atraente para novos investimentos da iniciativa privada. Ninguém faz nada sozinho, portanto, continuaremos empenhados na atuação inteligente e preventiva da GCM, sempre em parceria com o 24º Batalhão da Polícia Militar e a Polícia Civil de Diadema”, declarou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Deivid Couto.