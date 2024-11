Homicídios caem 43% em Diadema este ano

Diadema, que já foi uma das cidades mais violentas do país, tem apresentado quedas consecutivas no número de homicídios dolosos (quando há intenção de matar) e em outros índices criminais. Com relação aos assassinatos, a queda é de 43% de janeiro a setembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. A boa notícia é baseada nos dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), publicados no final do mês de outubro.

Sempre atenta aos principais índices de criminalidade, a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã criou o Observatório Municipal de Segurança Pública para reforçar a área de inteligência da Guarda Civil Municipal (GCM) de Diadema. A cada publicação estatística da SSP, a Prefeitura monta seu próprio comparativo mensal dos índices de criminalidade, visando nortear as políticas públicas da cidade.

Igor Andrade/PMD

Mensalmente, a SSP-SP publica o monitoramento dos índices de criminalidade. No mais recente deles, o município de Diadema apresentou importantes reduções ou estabilidades do número de casos.

A lista das reduções criminais principais é a seguinte: homicídio doloso (-43%), homicídio culposo por acidente de trânsito (-50%); roubo de veículo (-50%); lesão corporal culposa por acidente de trânsito (-15%); latrocínio (-50%); roubo (-35%); furto de veículo (-13%); estupro (-11%); furto – outros (-7%).

As estatísticas completas podem ser acessadas no link https://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/dados-mensais

Para a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, a queda da criminalidade de Diadema é fruto dos investimentos da Prefeitura na segurança pública e no trabalho integrado da GCM com o 24º Batalhão da Polícia Militar e a Polícia Civil de Diadema.

André Baldini/PMD

“Vale ressaltar que a gestão do prefeito Filippi, entre outras ações, priorizou a valorização da GCM, aumentou o efetivo da corporação e avançou no uso da tecnologia contra a criminalidade e violência, implantando o centro de monitoramento e instalando totens de vigilância nas ruas e câmeras nas escolas municipais”, afirmou o secretário municipal Deivid Couto.