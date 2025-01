Homem é Ferido Durante Assalto na Rodovia dos Imigrantes em Cubatão

Na tarde desta sexta-feira (3), um homem de 39 anos foi ferido por um disparo na cabeça durante um assalto na rodovia dos Imigrantes, na altura do quilômetro 62, em Cubatão. O incidente ocorreu enquanto a vítima estava parada em meio ao tráfego.

Segundo informações divulgadas pela concessionária Ecovias, o ataque ocorreu por volta das 17h45. Dois criminosos abordaram o motorista, sendo que um deles estava armado. Apesar do tiro, a vítima foi socorrida e encontra-se em estado estável, tendo sido encaminhada para o pronto-socorro local.

Ainda não há confirmação se o motorista reagiu à abordagem dos assaltantes. O tiro atingiu-o de raspão na testa. As autoridades foram acionadas e a Polícia Militar Rodoviária iniciou um patrulhamento na área imediatamente após o ocorrido.

Durante as buscas, a Polícia Militar localizou dois suspeitos que estavam nas proximidades do local do crime. No entanto, esses indivíduos não foram reconhecidos pela vítima, e até o momento ninguém foi preso.

A perícia também foi acionada para investigar a cena do crime. O caso foi registrado como roubo na Delegacia de Polícia de Cubatão, onde as investigações continuam em andamento com o objetivo de identificar e capturar os responsáveis pelo ataque.