Criminoso envolvido em furto de moto na zona sul é preso pela Polícia Militar

Na manhã deste sábado (30), equipe do Radiopatrulhamento com Motocicleta (RPM) do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prenderam um homem envolvido no furto de motocicletas ocorrido na madrugada de hoje.

A ação foi desencadeada após os policiais militares receberem uma denúncia da Sala de Operações Policiais (SOP) sobre indivíduos desmontando uma motocicleta laranja próximo à balsa, na Avenida Dona Belmira Marin. Durante o deslocamento, a equipe avistou uma motocicleta com as mesmas características no sentido contrário. Ao perceber a viatura, o piloto fugiu pela Estrada da Ligação, mas perdeu o controle do veículo e caiu.

Mesmo após a queda, ele tentou fugir a pé, mas foi detido após um breve acompanhamento. Durante a consulta ao COPOM, constatou-se que o indivíduo possuía passagem pelo crime previsto no Art. 155, e a motocicleta era registrada como produto de furto na madrugada de hoje.

O criminoso foi encaminhado ao Pronto-Socorro, onde passou por procedimento clínico, e, em seguida, foi levado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso pelo crime de furto e receptação.