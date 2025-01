Homem condenado por estupro é preso em SP após ser identificado por câmeras

Na manhã desta sexta-feira, 10 de novembro, um homem com uma condenação total de 73 anos por múltiplos casos de estupro foi detido em São Paulo, após ser identificado por câmeras do programa Smart Sampa.

Fernando Bispo da Silva, de 52 anos, foi reconhecido pelo sistema de monitoramento por volta das 10h, enquanto transitava de bicicleta na rua Florêncio de Abreu, número 25, no coração da capital paulista. A prisão ocorreu na famosa rua 25 de Março, um local conhecido pelo seu intenso comércio e grande movimentação de pessoas.

Apesar de estar utilizando óculos escuros, ele foi facilmente identificado pelo sistema. A central de monitoramento imediatamente alertou a Guarda Civil Metropolitana (GCM), que se deslocou para abordar o suspeito.

Após a abordagem, os agentes confirmaram a identidade de Silva e, ao realizar uma pesquisa em seus registros, descobriram que havia um mandado de prisão expedido em 14 de outubro de 2024, pela 1ª Vara de Execuções Criminais da cidade de Sorocaba, localizada no interior paulista.

A ocorrência foi registrada no 8º DP (Brás) como captura de procurado. Silva deveria estar cumprindo pena em regime fechado devido às suas condenações por uma série de estupros.

De acordo com informações publicadas pela Folha em 9 de março de 2006, ele havia sido preso anteriormente em Guarulhos sob a acusação de ter estuprado ao menos 17 mulheres. Segundo relatos da polícia, o homem costumava abordar suas vítimas em um ponto de ônibus, onde as atacava após mostrar uma faca.

Silva levava as mulheres para um matagal próximo ao ponto e cometia os crimes. Durante a abordagem policial inicial, ele portava uma sacola plástica que continha uma faca, uma bainha de papelão e uma touca que deixava apenas seus olhos visíveis – itens que foram mencionados pelas vítimas durante os depoimentos.

O programa Smart Sampa conta com cerca de 20 mil câmeras espalhadas pela cidade, das quais aproximadamente 4 mil estão equipadas com tecnologia para reconhecimento automático de placas veiculares. Além disso, o sistema possui alertas para invasões e está estrategicamente posicionado em diversas regiões da cidade, abrangendo entradas e saídas do município conforme informações da prefeitura.