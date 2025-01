Polícia Militar apreende explosivos e munições na zona norte de São Paulo

A Polícia Militar apreendeu explosivos e munições na tarde desta quinta-feira (9), no bairro Vila Maria, zona norte de São Paulo. A ação ocorreu durante atendimento a uma ocorrência de roubo de carga. Mercadorias roubadas anteriormente foram encontradas.

Policiais militares receberam uma denúncia sobre roubo de carga de carne que aconteceu na região. Durante o patrulhamento, localizaram o caminhão estacionado em uma comunidade.

Dois homens, com as características informadas sobre os autores do roubo fugiram ao perceberem a aproximação da viatura.

Durante buscas pelo local, os militares localizaram os objetos suspeitos em uma casa. Havia 20 cartuchos de emulsão explosiva, 20 detonadores de explosivos, dois metros de estopim hidráulico, um revólver e sete munições.

A carga de carne não foi encontrada, porém foram localizadas 11 caixas de sapatos e tênis que haviam sido roubados anteriormente.

Os explosivos foram retirados do local pelo Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar e encaminhados ao setor de perícias.

O caso foi registrado como localização/apreensão de objeto, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e fabrico, fornecimento, aquisição posse, transporte de explosivos/gás no 73º DP (Jaçanã).