Heróis, vilões e muita cultura pop: HeroMix 2025 promete fim de semana épico no Atrium Shopping

Os fãs de cultura geek já podem preparar seus cosplays e aquecer os controles! Neste fim de semana, dias 15 e 16, o Atrium Shopping, em Santo André, recebe o HeroMix 2025, um evento totalmente gratuito que promete transformar o shopping em um verdadeiro multiverso da cultura pop. A feira acontece no piso 1 no horário de funcionamento do shopping e as atividades no palco acontecem a partir das 13h, no Piso 2.

Com uma programação repleta de atrações interativas, desafios e experiências imersivas, o evento reúne apaixonados por quadrinhos, games, animes, filmes, séries, cosplay e muito mais. Durante dois dias, o HeroMix se torna o ponto de encontro para fãs, artistas, criadores de conteúdo e cosplayers.

“O HeroMix é uma celebração da cultura geek. Aqui, fãs de todas as idades podem vivenciar suas paixões, interagir com seus personagens favoritos e compartilhar essa experiência única. Estamos animados para ver o shopping repleto de cosplayers, gamers e fãs vivendo essa energia incrível”, destaca Luciano Abílio, coordenador de marketing do Atrium Shopping.

O Atrium Shopping oferece ainda diversas outras atrações para o fim de semana, como Cinemark: o melhor cinema de Santo André, Arena Bomboliche com um trampolim colorido, Fantasy Park, carrinhos elétricos para locação, Escape Room, Laser Game, Espaço Xadrez, restaurantes tradicionais e temáticos e muito mais. No estacionamento -2, é possível se divertir com o kart, com valores disponíveis no local. Aos domingos, das 8h às 12h, há patinação gratuita no mesmo local. Isso tudo em um empreendimento com acessibilidade, pet friendly e estrutura completa para bebês e crianças.

Confira programação completa:

Sábado (15)

Palco: Lucillete

13h – Adriel Jaspion

14h – Atração a confirmar

15h – Raul Schlosser Dublador + Encontro de Fandubs

16h30 – Desfile Cosplay

17h15 – Sweet Parede Idol Unit

17h30 – Resultado: Concurso de Cosplay

14h40 – Apresentações: Kpop Stage

Domingo (16)

Palco: Ayu Bacos e Poderoso James

13h – Elvis Matos e Banda C.C Riders

14h30 – Japomne

15h30 – Black Baby Metal Br

16h – Desfile Cosplay

17h30 – Melanie Martinez – Cover por Isabelle Oliveira

17h50 – Resultado: Concurso de Cosplay

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André