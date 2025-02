PerifaCon 2025: O maior evento nerd da periferia está de volta à Zona Sul

A espera acabou! A quinta edição da PerifaCon já tem data e local confirmados: dias 26 e 27 de julho, na Fábrica de Cultura Jardim São Luís, na Zona Sul da capital paulista. A entrada será gratuita.

Reconhecida como uma das maiores referências nacionais em engajamento e democratização da cultura nerd e geek nas periferias, a convenção segue reafirmando seu compromisso de levar cultura pop, entretenimento e oportunidades para as comunidades de São Paulo.

“Toda edição é especial para nós, mas esta tem um sentimento diferente. A Zona Sul foi a primeira região a receber o evento, em 2019, quando reunimos mais de quatro mil pessoas no Capão Redondo. Era o início de um sonho, e nem imaginávamos até onde ele chegaria. Então, após seis anos, é inexplicável retomar para a região onde tudo começou, onde só tenho a agradecer”, declara Andreza Delgado, uma das fundadoras da PerifaCon.

Cerca de 10 mil pessoas estiveram presentes na quarta edição do evento, realizada em julho de 2024, na Fábrica de Cultura de Diadema. Este ano, a expectativa é bater o recorde e reunir ainda mais amantes da cultura, com uma programação maior e mais parcerias com streamings, studios e com o mercado de games independentes.

As novidades desta edição, como a liberação dos ingressos, programação, participação de artistas, editais para o concurso de cosplay, Beco dos Artistas e outras atividades, serão divulgadas ao longo dos próximos meses em todas as redes sociais da PerifaCon. “Fiquem ligados para não perder nada, pois o evento deste ano vai ser incrível e contamos com a presença de todos!”, comenta Delgado.

Serviço:

5ª edição da PerifaCon

Local: Fábrica de Cultura de Jardim São Luís – Rua Antônio Ramos Rosa, 651 – Jardim São Luís

Data: Sábado e Domingo – 26 e 27 de julho de 2025

Recomendação etária: livre.

Atividade gratuita, sem necessidade de inscrição prévia.