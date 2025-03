Jovens brasileiros se preparam para intercâmbio na Europa

No próximo domingo, 16, dez jovens do interior do Tocantins embarcarão rumo a uma jornada inédita em Barcelona. Eles saem de Palmas, para uma semana de intercâmbio socioeducacional em solo europeu. Uma experiência que para James Pereira, 18 anos, era inimaginável e promete ser única.

“Eu jamais pensei que fosse viajar para outro país, pois nunca tinha saído da minha região que é um Quilombo, na região da Chapada da Natividade, com quase 4 mil habitantes. Ter a oportunidade de participar de um intercâmbio como esse é maravilhoso. Vou realizar o sonho de todo estudante, fazer um intercâmbio internacional”, afirma James Pereira.

James faz parte do grupo de jovens selecionados para o programa Jovem Trabalhador, uma iniciativa do Governo do Tocantins em parceria com a Demà Jovem, tecnologia social da Renapsi, para inserir jovens no mercado de trabalho.

Aline Ferreira, diretora executiva do programa, explica que o intercâmbio representa uma oportunidade ímpar de aprendizado, com trocas de experiências e promoção de crescimento pessoal, conectando jovens de regiões extremas do país com a riqueza cultural, histórica e social da Espanha.

“Além do aprendizado, esses jovens voltam para o Brasil com um olhar global, vislumbrando possibilidades inimagináveis para suas vidas e carreiras, se tornando exemplos para a sociedade na qual estão inseridos”, afirma.

Junto com James, outros nove jovens de outras localidades do estado também vivem dias de ansiedade à espera de uma jornada especialmente preparada para uma conexão singular, com um roteiro que inclui visitas a ícones do modernismo catalão, como a Sagrada Família e a Casa Batlló, passeios pelo centro histórico e encontros interculturais com jovens espanhóis.

“Os jovens também vão conhecer o legado olímpico de Barcelona, participarão de workshops sobre sustentabilidade, e terão acesso a experiências imersivas, como o show de flamenco no Poble Espanyol, além de uma visita ao Mosteiro de Montserrat, um dos locais espirituais mais emblemáticos da Catalunha”, detalha Aline.

A executiva destaca que o programa, lançado há menos de dois anos, acumula evidências sobre sua eficácia e importância no contexto socioeducacional.

“Essa iniciativa, que lançamos em maio de 2023, já é o maior programa de primeiro emprego do Norte do Brasil, conforme a Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas). Temos orgulho deste projeto que proporciona esperança aos jovens em situação de vulnerabilidade, permitindo que sonhem com um futuro melhor e possam, de fato, torná-lo realidade”, conclui Aline.

Em Barcelona, os jovens do Tocantins terão ainda agendas oficiais com representantes do governo do Estado, entre eles o governador Wanderlei Barbosa, a primeira dama Karynne Sotero e a Secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), Cleizenir dos Santos.

Para a primeira dama do Tocantins, Karynne Sotero, o intercâmbio marca um momento único na jornada dos jovens, mas a oportunidade do primeiro emprego já fez toda a diferença para os tocantinenses.

“Ir para Barcelona, ter essa imersão educativa e cultural, será algo que eles nunca vão esquecer. Isso muda toda a trajetória do jovem. Mas antes disso, eles já estão sendo transformados pela oportunidade de um emprego formal, de uma renda para ter as suas coisas e ajudarem as suas famílias. O Programa Jovem Trabalhador proporciona isso a eles e a milhares de jovens no Tocantins”, reforçou.