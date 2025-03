Nova Zelândia lança campanha para atrair estudantes brasileiros

A Aotearoa Nova Zelândia tem se consolidado como um dos destinos mais atraentes para estudantes que buscam ensino de qualidade e uma experiência de vida enriquecedora. Para dar visibilidade a essas qualidades, a Education New Zealand, agência do governo neozelandês para promoção do país como destino educacional, lança, a partir desta segunda-feira (17/03), a campanha de comunicação Aprenda algo novo a cada dia, voltada ao público brasileiro.

Os conteúdos da campanha, com imagens e vídeos produzidos em português, serão direcionados a estudantes interessados em aprender inglês ou aprimorar suas qualificações acadêmicas. A campanha também apoiará profissionais do setor de intercâmbio na promoção do país em suas redes.

“Com instituições de ensino reconhecidas globalmente, qualidade de vida excepcional e um ambiente seguro e acolhedor, a Aotearoa Nova Zelândia oferece condições ideais para aqueles que desejam expandir horizontes acadêmicos e culturais”, explica Bruna de Natale, gerente de desenvolvimento de mercado da Education New Zealand no Brasil.

Sustentabilidade e excelência educacional

A Nova Zelândia se destaca no alinhamento de suas universidades aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Segundo o Times Higher Education Impact Rankings, as universidades do país estão entre as mais bem classificadas globalmente em iniciativas que promovem sustentabilidade, equidade e inovação social.

O país também é reconhecido como a nação de língua inglesa que melhor prepara os estudantes para o futuro, segundo o estudo The Economist Intelligence Unit, destacando-se pela formação de profissionais inovadores com habilidades essenciais para o mercado de trabalho global.

Além disso, as universidades neozelandesas figuram entre as melhores do mundo, com todas as oito instituições do país no top 2% global, segundo o QS World University Rankings 2025.

Qualidade de vida e segurança

A Nova Zelândia não se destaca apenas pela excelência acadêmica, mas também pela qualidade de vida. Com paisagens deslumbrantes e altos índices de segurança, o país oferece um ambiente propício para o desenvolvimento pessoal e profissional. Segundo o Global Peace Index 2024, a Nova Zelândia é o quarto país mais pacífico do mundo.

Evento de lançamento

O lançamento da campanha será marcado por um evento na capital paulista, reunindo representantes de 18 instituições de ensino neozelandesas, além de profissionais do mercado brasileiro de agências de intercâmbio.

Data: segunda-feira, 17/03

Horário: 17h30

Local: InterContinental São Paulo (Al. Santos, 1123)