Ribeirão Pires realiza 4º Festival Oriental com dois dias de programação especial

Nos dias 5 e 6 de abril, Ribeirão Pires será palco do 4º Festival Oriental, um dos principais eventos culturais do município. Realizado pela Prefeitura, o festival acontece no Paço Municipal (Rua Miguel Prisco, 288 – Centro) e, nesta edição, será expandido para dois dias, com programação repleta de atrações que celebram a influência da cultura oriental na cidade.

O evento acontece no sábado (5), das 14h às 19h, e, no domingo (6), das 11h às 18h. A iniciativa visa promover a tradição e os costumes de países como Japão, China e Coreia, que fazem parte da história de Ribeirão Pires, além de proporcionar uma experiência única aos visitantes por meio da gastronomia, da música, das artes e de atividades interativas.

Entre as atrações confirmadas, o Festival contará com apresentações culturais, danças típicas e taiko – os tradicionais tambores japoneses –, além do já consagrado Concurso de Cosplay, dividido nas categorias Adulto, Teens, Kids e Pet. O evento também terá a presença de cantores e grupos de dança, garantindo um espetáculo dinâmico e envolvente.

Joyce Cunha/PMETRP

A gastronomia será um dos destaques da programação, oferecendo aos visitantes uma variedade de pratos típicos da culinária oriental. O público poderá degustar delícias como sushi, yakisoba, ramen, guioza e hot dog coreano. O espaço contará com barracas temáticas e food trucks especializados, proporcionando uma verdadeira viagem gastronômica.

Outra atração especial do festival será o já consagrado Maid Café, inspirado nos populares cafés temáticos japoneses. Nele, garçonetes vestidas como personagens de anime e mangá atenderão os visitantes de forma interativa, trazendo um pouco da atmosfera lúdica da cultura pop japonesa para Ribeirão Pires.

Além das atrações fixas, o festival também contará com oficinas culturais, permitindo que os visitantes aprendam mais sobre técnicas tradicionais da cultura oriental, como origami e caligrafia japonesa, entre outras.

A entrada solidária com a doação de um quilo de alimento não-perecível ou ração para pets. Com uma programação diversificada e atrações para toda a família, o Festival Oriental reforça o compromisso do município em valorizar a multiculturalidade e fomentar o turismo cultural.