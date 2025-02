Happy Day Circus promove espetáculo solidário para crianças e adolescentes da ONG Ficar de Bem

Neste sábado (22), o maior circo da América Latina, Happy Day Circus, que está em temporada em Santo André, ao lado do Atrium Shopping, realiza um espetáculo solidário destinado a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e suas famílias atendidas pela ONG Ficar de Bem.

Com participação de 150 pessoas, a iniciativa visa proporcionar um momento de diversão e encantamento promovendo momentos de integração e fortalecimento dos vínculos familiares. “Ficamos muito felizes com a parceria com o Happy Day Circus, pois seremos capazes de oferecer um dia de descontração, mas, acima de tudo, criar um espaço para estimular o diálogo e gerar memórias afetivas entre pais, filhos e cuidadores”, destaca Melissa Terron, superintendente da Ficar de Bem.

O espetáculo reúne performances de malabaristas, trapezistas, acrobatas e contorcionistas, além do emocionante Globo da Morte, onde três motociclistas desafiam a gravidade com manobras radicais. Palhaços garantem as risadas, e a trilha sonora embala cada momento de encantamento.

“O circo tem o poder de transportar as pessoas para um universo lúdico e cheio de magia. Poder compartilhar essa experiência com crianças e adolescentes que, muitas vezes, não têm acesso a esse tipo de lazer é algo muito especial para nós. Queremos que esse dia fique guardado na memória de cada um”, ressalta Lucas D’amico, idealizador do Happy Day Circus.

Além do espetáculo solidário, o Happy Day Circus segue com apresentações regulares até o dia 16 de março. As sessões acontecem às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h, com duração de 90 minutos. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Sympla ou na bilheteria do circo.