Confira as atrações do fim de semana do Atrium Shopping

Seja fã de cultura geek, apaixonado por música, entusiasta de esportes ou simplesmente alguém que adora um passeio animado, o Atrium Shopping é o destino certo para você neste fim de semana. O empreendimento conta com uma programação pensada para todas as idades.

Tanto no sábado, das 10h às 22h, quanto no domingo, das 12h às 20h, acontece o Expo ABC Games e Colecionáveis, evento pensado para os fãs do universo geek, que traz exposições de itens colecionáveis e brinquedos raros, estandes de produtos exclusivos, consoles retrô, mini-campeonatos e atividades interativas que prometem encantar adultos e crianças. Simultaneamente, o Atrium recebe a Feira de Artesanato, reunindo talentos locais e produtos únicos feitos à mão. O evento traz uma grande variedade de itens, como canecas estampadas, bebidas artesanais, tapetes de crochê, acessórios, colecionáveis geek e muito mais. Os eventos acontecem no Piso 1 do empreendimento.

No sábado, às 19h, na praça de alimentação, Piso 2, acontece o Atrium Festival, com um tributo aos sucessos de Tim Maia, o icônico rei do soul brasileiro. A banda Monallizza será responsável pela homenagem, trazendo ao palco a musicalidade, o carisma e a alegria das consagradas canções do artista. Com seu bom humor e interação constante com o público, a banda cria momentos mágicos e únicos em suas apresentações.

Já no domingo, dia 23, das 8h às 12h, o estacionamento -2, se transforma em uma animada pista de patinação aberta para crianças e adultos. A atividade é gratuita e para garantir a segurança de todos, o uso de capacete é obrigatório. O espaço conta ainda com uma loja especializada para a compra de patins e acessórios, e também existe a possibilidade de empréstimo de patins e equipamentos de segurança.

Fechando o domingo com chave de ouro, o Palco Mágico apresenta a encantadora história de Cinderela, a jovem que, com a ajuda de sua fada madrinha, vê sua vida mudar em uma noite mágica. Entre vestidos deslumbrantes, um baile real e um sapatinho de cristal, o espetáculo promete emocionar crianças e adultos com esse clássico dos contos de fadas. A apresentação é gratuita e acontece às 15h, na praça de alimentação, no Piso 2.

O Atrium Shopping oferece ainda diversas outras atrações para toda família, como Cinemark: o melhor cinema de Santo André, Arena Bomboliche com um trampolim colorido, Fantasy Park, carrinhos elétricos para locação, Escape Room, Laser Game, Espaço Xadrez, restaurantes tradicionais e temáticos e muito mais. No estacionamento -2, é possível se divertir com o kart, com valores disponíveis no local. Isso tudo em um empreendimento com acessibilidade, pet friendly e estrutura completa para bebês e crianças.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André