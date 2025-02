Dragões invadem Santo André em exposição interativa no Atrium Shopping

Os dragões, que há séculos povoam as lendas e fazem sucesso em filmes, livros e seriados, invadem o Atrium Shopping. Agora, os andreenses podem conferir de perto esses seres mitológicos durante a Exposição Internacional Dragões que chega ao empreendimento no próximo dia 24.

Com entrada gratuita e voltada para toda a família, a atração promete surpreender visitantes de todas as idades com criaturas gigantes e realistas, transformando o shopping em um verdadeiro reino de fantasia.

A exposição conta com 10 réplicas de dragões, sendo que o maior deles chega a medir cinco metros de altura e oito de comprimento. As estruturas são animatrônicas, apresentando movimentos mecanizados e sons, criando uma impressão ainda mais realista.

A mostra também conta com o Grande Dragão Verde, Dragão de Bronze, Grande Fada, Dragão Guardião, Grande de Fogo, Dragão da Noite, Grande Oriental, Dragão Serpente e Grande de Gelo, além de um ovo com 1,80 metro de altura e comprimento.

Além da exposição, o Atrium Shopping prepara uma programação especial para as crianças durante os finais de semana de março. Nos dias 8 e 9, a “Expedição de Dragões” leva os pequenos a uma jornada cheia de descobertas. Já nos dias 15 e 16, é a vez de soltar a imaginação nas “Oficinas de Massinha de Modelar Dragões”, onde cada criança pode criar sua própria criatura mitológica. Nos dias 22 e 23, a “Caça aos Ovos de Dragões” promete muita diversão e aventura. Cada oficina tem sessões de 1 hora, com 25 participantes por vez. Para encerrar o mês, nos dias 29 e 30, o “Jogo de Tabuleiro Dragões” desafia as crianças em sessões de 20 minutos com 10 participantes.

As oficinas são gratuitas e acontecem no corredor entre a Praça de Alimentação e o Cinemark, no piso 2, e oferecem aos presentes uma imersão em um mundo encantado, repleto de dragões e magia. A inscrição é feita no local.

“Com essa exposição, rica em detalhes e interatividade, queremos proporcionar momentos inesquecíveis para todos os nossos visitantes. Nosso objetivo é seguir como um dos principais polos de entretenimento da região do ABC, trazendo atrações que encantam e envolvem toda a família”, ressalta Luciano Abílio, coordenador de marketing do Atrium Shopping.

A mostra pode ser conferida durante o horário de funcionamento do shopping, de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 11h às 22h, até o dia 30 de março. O evento conta ainda com quiosque oficial onde os visitantes podem comprar souvenirs com o tema.

Serviço

Exposição Internacional Dragões no Atrium Shopping

Data: De 24 de fevereiro a 30 de março

Horário: De segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h

Local: Áreas internas e externas do Atrium Shopping

Entrada: Gratuita

Serviço

Oficinas Dragões no Atrium Shopping



Evento: Expedição de dragões

Data: 08 e 09 de março

Horário: 14h às 17h

Evento: Oficinas de Massinha de Modelar Dragões

Data: 15 e 16 de março

Horário: 14h às 17h

Evento: Caça aos Ovos de Dragões

Data: 22 e 23 de março

Horário: 14h às 17h

Evento: Jogo de Tabuleiro Dragões

Data: 29 e 30 de março

Horário: 14h às 17h

Local: Corredor entre a Praça de Alimentação e o Cinemark, no piso 2

Inscrição: No local do evento.



Crédito:Divulgação

