São Paulo celebra o samba em programação especial

Entre os dias 14 e 16 de fevereiro, a Prefeitura de São Paulo promove uma programação cultural gratuita dedicada ao samba, que ocorrerá nas Casas de Cultura e no Centro Cultural Penha, das 15h às 20h20.

No Centro Cultural Penha, Ricardo Reis se apresenta para comemorar os 39 anos do grupo “Coisa de Família”, destacando a essência do samba de raiz. Na Casa de Cultura Brasilândia, as “Filhas da Mãe África” organizarão uma roda de samba que homenageia as heranças africanas. Simultaneamente, na Casa de Cultura Freguesia do Ó, o grupo “Nova Raiz” oferecerá um espetáculo que mistura samba e espiritualidade.

A programação continua com o “Grupo Casa Nova” na Casa de Cultura Guaianases, celebrando mais de trinta anos dedicados ao samba. Rene Sobral apresentará sambas de terreiro na Casa de Cultura São Mateus. O evento “Samba do Meio Dia” no M’Boi Mirim promete animar a roda de samba, enquanto Sergião Campiane levará ao público um espetáculo em Santo Amaro que explora diversos estilos do gênero.

A história do samba em São Paulo é rica e vibrante, refletindo as vivências dos bairros que inspiram suas letras e melodias. Compositores icônicos como Adoniran Barbosa e Geraldo Filme imortalizaram locais como Jaçanã, Bixiga, Brás e Barra Funda, eternizando o cotidiano e as emoções da população paulistana.

Essa tradição sambista permanece forte nos encontros culturais realizados em toda a cidade. Desde o centro até as periferias, São Paulo reafirma seu compromisso com este legado cultural, convidando todos a participar das celebrações que acontecem em cada canto da metrópole.

Como sugere a famosa canção: “Vai no Bixiga pra ver…”, mas também é importante explorar Brasilândia, Penha, São Mateus e outros bairros onde o samba continua a contar e cantar a história desta cidade tão diversa.

Informações completas sobre a programação cultural disponível nas Casas de Cultura e demais espaços geridos pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa podem ser encontradas nas redes sociais e no site oficial da secretaria.