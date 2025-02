Evento de cultura japonesa oferece aulas gratuitas de mangá e escrita no Grande ABC

Nos próximos dias 22 e 23 de fevereiro, das 14h às 18h, o Shopping Praça da Moça, na cidade de Diadema, no Grande ABC, sedia a 3ª edição do Tanoshii Day 2025, um evento que aproxima fãs e entusiastas da cultura japonesa, oferecendo gratuitamente oficinas de mangá, escrita e desfiles de Cosplay com personagens icônicos da cultura nipônica.

O Brasil, que tem a maior comunidade japonesa fora do Japão, é também o 3º maior mercado de animes fora da Terra do Sol Nascente, segundo levantamento da Crunchyroll, não apenas movido pelos imigrantes que buscam estar em contato com a cultura, mas também por brasileiros que são apaixonados pela cultura e pelas histórias de animes e mangás.

Para Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça, a 3ª edição do Tanoshii Day é uma oportunidade de aproximar o público que já é fã de animes e mangás da cultura, mas também de apresentar a temática a novas pessoas. “Abrir as portas do shopping para eventos culturais é sempre uma oportunidade de oferecer uma grade de programação gratuita aos nossos visitantes, proporcionando aprendizado e interação, como é o caso dos workshops de mangá e escrita japonesa. O evento é um sucesso e já está em sua terceira edição”.

A primeira onda de forte disseminação de animes e mangás se deu no País na década de 90, com a saga dos “Cavaleiros do Zodíaco” e de lá para os dias atuais diversas outras animações foram conquistando o coração dos brasileiros como “Pokemon”, “Yu-Gi-Oh”, “Dragon Ball” e muitos outros. A chegada da pandemia e a inclusão de diversos títulos de animes nos streamings fez com que novos públicos tivessem contato com a cultura, que segue para uma segunda onda de fãs interessados em consumir a cultura. De acordo com a consultoria Parrot Analytics, a procura por conteúdos de anime cresceu 118% no mundo todo entre 2020 e 2021.

Durante os dois dias, as pessoas que visitarem o centro de compras poderão aproveitar as atividades, que terão sessões com duração de 30 minutos, com atendimento de oito participantes, sendo necessária inscrição prévia. Já os desfiles com Cosplay de personagens acontecem sempre às 15h e o público também pode soltar a imaginação e ir fantasiado para aumentar a diversão.

Fernanda Sabino, sócia da Escola Tanoshii Mangá, acredita que “a expectativa do público é encontrar na proximidade do lar o contato com uma cultura fascinante que amam, e que não para de crescer”. Renata Sabino, sensei e sócia da escola, complementa: “Como a maioria dos residentes do ABC não consegue se deslocar para eventos que ocorrem no centro de SP, é um público altamente carente de eventos acessíveis, sobretudo o público jovem que ainda não possui autonomia para se deslocar sozinho. O que vimos nos eventos anteriores com os parceiros do Shopping Praça da Moça é um público intensamente receptivo e ávido por atividades relacionadas à cultura asiática”.

Programação Tanoshii Day 2025 – Shopping Praça da Moça

22 e 23/02 – Oficinas Mangá, Japonês e Desfile Cosplay

15h às 17h – Oficinas de Mangá

A sensei Renata Sabino dará aulas introdutórias de como desenhar o rosto de um personagem, com material fornecido pela Escola Tanoshii Mangá.

15h às 17h – Oficina de Japonês

A sensei Renata Sabino explicará como funcionam os 3 alfabetos japoneses e os participantes aprenderão a escrever o próprio nome em Japonês.

(Os participantes deverão se inscrever previamente através de link divulgado, e confirmar no dia anterior)

18h – Desfile Cosplay

Personagens de Cosplay desfilam pelos corredores do shopping e tiram fotos com visitantes