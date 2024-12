CCXP24: Misha Collins, Matt Smith, Vicent Martella são destaques no primeiro dia de festival

O maior festival de cultura pop do planeta começou ontem, recebendo grandes artistas e trazendo novidades dos estúdios no Palco Thunder by Claro tv+. Os artistas que participaram dos painéis – Misha Collins, Matt Smith e Vicent Martella – compartilharam o quanto são apaixonados pelo Brasil e pelos fãs que moram no país. O público presente também pôde ouvir debates enriquecedores sobre a saga dos HQs do X-Men e da série de animação Arcane, além de acompanhar a exibição inédita do trailer ‘Novocaine, à prova de dor’, da Paramount Pictures, e conferir as novidades da Crunchyroll.

Yasmin Yassine e Marcelo Forlani abriram a programação do Palco Thunder by Claro tv+ nesta quinta-feira. Para começar, receberam o ator Vicent Martella, intérprete de Greg, personagem da série Todo Mundo Odeia o Chris. Martella, que já acompanha o festival pelas redes sociais, disse estar muito feliz em participar deste ano. “É muito bom conhecer pessoas que amam meu trabalho. Muito especial para mim”, afirmou. Ele também comentou ser fã do ator Wagner Moura e, embora falasse um pouco de italiano, achava que aprender português seria fácil. “Mesmo assim, espero me conectar com todos vocês”, disse.

A saga X-Men foi o tema do segundo painel do palco Thunder by Claro tv+, que contou com a presença de Chris Claremont, quadrinista histórico da narrativa, e dos brasileiros Lucas Werneck e RB Silva, artistas da Marvel. Claremont criticou as versões do cinema para as histórias de X-Men, afirmando que é preciso encontrar a voz certa e a química adequada. Werneck, por sua vez, disse que sempre se sentiu tocado pela narrativa dos X-Men, que fala sobre pessoas excluídas da sociedade, buscando sua própria família e ensinando que todos têm seu valor e lugar no mundo.

A plateia foi ao delírio com a apresentação de Misha Collins, o anjo Castiel de Supernatural. “Não existe um povo como o brasileiro”, afirmou sobre os aplausos efusivos do público que lotou o espaço. Ao ser questionado sobre que personagem gostaria de interpretar, Collins mencionou que voltar a fazer Castiel está nos seus planos. “Há uma ideia de relançar a série. Talvez eu queira fazê-lo novamente.”

A Paramount Pictures trouxe uma surpresa para o público do palco Thunder by Claro tv+: o lançamento mundial do trailer de Novocaine, à prova de dor, que estreia em 2025. O filme conta a história de um bancário que sofre de um distúrbio raro e não sente dor. Quando o banco é assaltado e sua namorada é feita refém, ele usa sua condição para resgatá-la. O protagonista, interpretado por Jack Quaid, comentou que foi uma experiência sensacional conviver com outra cultura e afirmou estar ansioso para voltar ao Brasil: “Vocês são espetaculares”.

Matt Smith, o astro britânico, surpreendeu os fãs ao experimentar e elogiar a tradicional caipirinha e emendar uma conversa em português com o garçom que o serviu. Durante sua estadia em São Paulo, ele foi ao Morumbi assistir a uma partida do Brasileirão e se considera um carioca de coração. “Eu amo o Brasil”, ressaltou. Em sua apresentação no palco Thunder by Claro tv+, ele falou sobre suas experiências como Doutor Who, Daemon Targaryen em Casa do Dragão e o príncipe Philip em The Crown.

A roteirista Amanda Overton celebrou o sucesso de Arcane no palco Thunder by Claro tv+. Ela contou que a temporada começa sempre com o arco dramático dos personagens, e no caso da relação entre Poder e Ekko, o amor foi o principal tema. Overton confessou ser uma “tola romântica”. Participaram ainda do painel o cantor Alex “Mako” Seaver, o dublador Mick Wingert (voz de Heimerdinger) e Reed Shannon (voz de Ekko). Dubladores brasileiros também fizeram uma comparação com as vozes originais.

Por fim, a Crunchyroll trouxe para o palco Thunder by Claro tv+ os principais lançamentos mundiais de animes, como a 3ª temporada de Fire Force, Zenshu e Tobe Hero X. Mitchel Berger, vice-presidente global commerce da Crunchyroll, anunciou também a produção de Attack on Titan – The Last Attack, que será lançado nos cinemas no ano que vem. Ele destacou que o Brasil é um dos maiores consumidores de animes no mundo, sendo um dos mercados com maior crescimento.

Quadrinhos e audiovisual brasileiro em alta no Palco Ultra

No palco Ultra, o primeiro painel do dia contou com Ivan Reis, Rafael Albuquerque e Rafael Grampá, que discutiram o universo do Batman e como o personagem foi importante em suas vidas desde a infância. Já o painel sobre o mercado de quadrinhos no Brasil, destacou a série Dioramas, lançada pela Maurício de Souza Produções, e as Webtoons, quadrinhos digitais que estão ganhando popularidade. Os fãs também conferiram teasers das produções Graphic MSP de Chico Bento, Cebolinha e Penadinho.

Renan Pizii e Marcelo Bassoli, da Iron Studios, apresentaram as novidades, incluindo novas peças de colecionáveis, como Electro, vilão do Homem-Aranha, e Gambit, dos X-Men. Um dos momentos mais esperados foi o anúncio de novas licenças, como Frankenstein, Jurassic World e Predador. No final do dia, o palco Ultra recebeu o elenco de Ogiva – O Mundo Não é Mais Nosso, o primeiro filme brasileiro de uma editora de quadrinhos. A atriz Sara Antines, que interpreta Pilar, falou sobre a experiência de entrar no universo das HQs, destacando o envolvimento e a paixão do elenco e da equipe. Finalizando o primeiro dia de evento no Palco Ultra, Alex Seaver, compositor e produtor musical de Arcane falou sobre a carreira e trilha sonora da segunda temporada da série.

Campeonatos de eSports agitam fãs na Game Arena

A Game Arena contagiou o público com a grande final da Copa Criando Lendas, entre os times Gema Ardente e Eclipse. O Eclipse venceu invicto, com uma vitória de 2×0, e foi coroado campeão. As semifinais da Red Bull ClassiCS de Counter-Strike também foram intensas, com os times Sofia e TCK se classificando para a final, onde Sofia conquistou o título.

Convidados especiais passam pelo Palco Omelete by Banco do Brasil

No Palco Omelete by Banco do Brasil, Marcelo Hessel, Thiago Romariz, João Jedi e Giovanna Pagano deram início às atrações. Leo e Miguel, do canal Peewee, comandaram um painel de interações com os fãs, desafiando o público a adivinhar filmes a partir de sinopses misteriosas. No final da tarde, o palco recebeu o desafio “R.E.I: RPG Epicamente Improvisado”, com Lucas Cunha e convidados da Cia Barbixas. O Omelete também trouxe um bate-papo sobre Wicked – O Musical, com as atrizes Myra Ruiz e Fabi Bang.

Estreante na CCXP, palco Universe traz painéis e workshops da cultura pop leste asiática

No palco Universe, a CCXP trouxe os Vtubers, com Yume Matsu, Kath e Maid Lume, personagens virtuais que representam uma forma de expressão para criadores que preferem não se expor. O primeiro dia do Desfile de Cosplay contou com 50 personagens de diferentes universos, com Drag Vather sendo um dos mais aplaudidos, ficando com o terceiro lugar, seguido por Michael Jackson (segundo) e Melzahar, de League of Legends, em primeiro.

Palco Omni, inédito na CCXP, recebe painéis e bate-papos sobre quadrinhos, colecionáveis e produções audiovisuais

Nesta quinta-feira, o Palco Omni recebeu uma masterclass sobre educação financeira ministrada especialmente pela ilustradora Cora Ottoni. A artista compartilhou dicas práticas para que os participantes pudessem organizar suas finanças e dar um impulso em suas carreiras sem abrir mão da criatividade. “A organização financeira é a base para qualquer profissional e não é diferente para nós, quadrinistas. Com planejamento e disciplina, conseguimos transformar a nossa paixão em um negócio sustentável”, afirmou Cora.

Palco Creators brilha na CCXP24 com a presença de influenciadores digitais

O painel conduzido pelos influenciadores Lukas Sebert e Paulo Ernesto, no Palco Creators, da CCXP, mostrou ao público a realidade de criadores de conteúdo da plataforma. Em um prato cheio para quem um dia já se imaginou vivendo uma vida de artista, ambos falaram de suas vivências na frente e por trás das câmeras: de premiações, entrevistas com famosos a produção de vídeos, ambos abordam em seus perfis suas experiências cobrindo grandes eventos de cinema e música. Logo depois, o Palco Creators recebeu Ed Gama apresentando “O Pior Que Tava Show”, com convidados de peso. A apresentação que, esse ano, teve a temática de conversa de boteco, reuniu diversas personalidades da internet como influenciadores Chef Otto, Paul Cabannes, Bernado Soares – o Mustache, Os Barbichas e a cantora e influenciadora Juliette.