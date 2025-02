Loja da Economia Solidária no Atrium Shopping valoriza artesãos do ABC

No Atrium Shopping, uma loja especial oferece a oportunidade de apoiar sonhos, celebrar a criatividade local e contribuir para a transformação social. Fruto de uma parceria com a Prefeitura de Santo André, a loja da Incubadora Pública de Economia Solidária reúne o talento de artesãos do ABC que criam peças únicas e exclusivas, conectando o público a um consumo mais consciente e sustentável.

Na loja, os visitantes encontram itens como bolsas, chapéus, acessórios, brinquedos, tapetes de crochê e muito mais, todos feitos com muito cuidado e carinho. Os artesãos se revezam em esquema de plantão para atender o público, garantindo um contato direto com os consumidores, o que permite compartilhar a história por trás de cada peça, além de reforçar a valorização do trabalho artesanal.

A maior parte da renda gerada pelas vendas é revertida para os próprios incubados, enquanto apenas 5% do valor arrecadado é destinado ao Fundo de Economia Solidária, administrado pelo grupo do projeto com o acompanhamento da Prefeitura.

“Além de adquirir itens únicos, as pessoas que visitam a loja apoiam diretamente os empreendedores locais e fortalecem a economia da comunidade”, destaca Luciano Abílio, coordenador de marketing do Atrium Shopping.

O espaço está aberto ao público durante o horário de funcionamento do shopping, de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h. Visite a loja, adquira peças exclusivas e apoie essa iniciativa que transforma tantas vidas.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André

Telefone e WhatsApp: (11) 3135-4500

Estacionamento visitantes: 12 reais até 2 horas + 2 reais a cada 2 horas adicionais