Happy Day Circus chega a Santo André

Estreou no último sábado (15), em Santo André, o Happy Day Circus, o maior circo da América Latina, em um espaço de cinco mil metros quadrados, o picadeiro foi montado na avenida Alexandre de Gusmão, ao lado do Shopping Atrium, que fica no local até o dia 16 de março.

Com malabaristas, trapezistas, acrobatas e contorcionistas, o Happy Day Circus traz toda atmosfera circense em cores, luzes e uma trilha sonora que acompanha cada ato em seu compasso, sem tirar a plateia da sintonia e do ritmo do espetáculo, que conta ainda com os palhaços Bossa e Bossinha, que levaram a plateia a muitas gargalhadas, e com três motociclistas que se arriscam acelerando suas motos dentro do Globo da Morte.

O ABCdoABC conversou com André, que é responsável por levar a notícia à população local que o circo chegou à cidade.

“Sou responsável pelo bônus, que é o marketing de rua. Então, faço todas as escolas, ruas, onde puder chegar o bônus, que é nosso panfleto, nosso convite. E responsável pela parte de entrada, gerência da parte central”, explicou ele a sua função.

Mãe e filha, Letícia e Heloisa, moradoras do Parque Novo Oratório, foram na estreia do espetáculo e a expectativa era grande.

O recepcionista do Happy Day Circus com Letícia e Heloisa, que foram na estreia no último sábado (15)

“Hoje, viemos ao circo através de um convite da minha filha, a gente passou aqui, logo vimos a tenda e falamos por que não? Vamos ao circo, e a gente está aqui com muita expectativa, ansiosas para ver as apresentações”, contou a mãe.

Heloisa disse que queria as “pipoquinhas e ver o palhaço”.

Trabalho frenético nos bastidores para troca de público

Em um ambiente preparado para receber até mil telespectadores por sessão e cerca de 50 profissionais atuando nos bastidores, André explicou como ocorre a preparação para troca de público.

André é o responsável por fazer a divulgação do Happy Day Circus nas ruas da cidade

“De uma sessão para outra, no máximo, dez minutos. Quando termina uma sessão, na troca de público, temos uma equipe que faz limpeza, organização para receber o outro público, uma média de mil pessoas saindo e mil entrando”, explicou André.

Durante a sessão do espetáculo há uma pausa de 15 minutos, tempo para plateia ir ao banheiro e se deliciar na praça de alimentação com as gostosuras tradicionais do circo, como pipoca, cachorro-quente, algodão doce, churros, maçã do amor e muito mais.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Sympla ou na bilheteria do circo. Crianças de até 12 anos pagam R$ 10. Estudantes, idosos acima de 60 anos, professores da rede pública e pessoas com deficiência pagam meia entrada. As vagas são limitadas à lotação máxima do local por sessão.

Serviço

Happy Day Circus fica em Santo André de 15 de fevereiro a 16 de março, com sessões segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, às 20h; sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h.

Ingressos: Sympla (https://bileto.sympla.com.br/event/102910/d/302062) e Bilheteria do circo

Local: Av. Alexandre de Gusmão, 2, ao lado do Atrium Shopping.

Crianças com até 12 anos pagam apenas R$ 10 reais. Estudantes, idosos acima de 60 anos, professores da rede pública e pessoas com deficiência pagam meia entrada.