ONG Ficar de Bem inaugura República Jovem em Santo André

A ONG Ficar de Bem, em parceria com a Prefeitura de Santo André e por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS) do município, inaugura hoje (18), o Serviço de Acolhimento Institucional em República para Jovens de Santo André. O projeto visa atender inicialmente seis jovens, de 18 a 21 anos, que viveram até a maioridade em Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. O objetivo principal da república é estimular a independência financeira e a conquista da autonomia dos jovens assistidos, oferecendo todo suporte necessário para a transição para a vida adulta.

O endereço acolhe jovens em situação de vulnerabilidade social, incluindo aqueles que foram abandonados por suas famílias ou possuem vínculos familiares fragilizados. Segundo Evenson Robles Dotto, presidente da ONG Ficar de Bem, o projeto é fundamental para preencher uma lacuna crítica na transição desses jovens para a vida adulta. “Esse serviço é de extrema importância para aqueles que chegam aos 18 anos e não podem mais permanecer nos abrigos. Muitos não têm para onde ir e podem até acabar nas ruas. É um apoio necessário para aqueles que muitas vezes não são notados pela sociedade”, ressalta.

O local conta com o apoio de assistentes sociais e psicólogos que atuam na gestão coletiva da moradia, apoiando na construção de regras de convivência, a participação nas atividades domésticas e o gerenciamento de despesas. O tempo de permanência na república pode chegar até três anos. Mais do que oferecer moradia e alimentação, o atendimento é voltado para promover a qualificação dos jovens, facilitar a inserção profissional e auxiliar na construção de um projeto de vida.

O serviço assegura o apoio psicossocial aos jovens, em prol de realizar encaminhamentos para serviços, programas e benefícios da rede socioassistencial e demais políticas públicas sempre que necessário, proporcionando uma rede de suporte integral para o desenvolvimento e a autonomia dos assistidos.

Sobre Ficar de Bem

A Ficar de Bem é uma organização não governamental, sem fins lucrativos e sem vínculos políticos ou religiosos, que há 36 anos defende os direitos e oferece apoio integral a crianças, adolescentes e suas famílias vítimas de violência física, psicológica, sexual e negligência. Fundada em 1988 como CRAMI – Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância do ABCD – pelo pediatra Dr. Emílio Jaldin Calderon, a instituição atualmente é presidida pelo empresário Evenson Robles Dotto e conta com núcleos de atuação em Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema. Com 18 projetos voltados para prevenção, acolhimento e suporte social, além de coordenar o Bom Prato na região do ABC, a ONG mantém parcerias com o poder público que possibilitam a ampliação e sistematização do atendimento, rompendo ciclos de violência e promovendo relações de cuidado e respeito. Reconhecida por sua transparência e eficiência, a Ficar de Bem possui certificações e prêmios e é declarada Utilidade Pública em níveis municipal, estadual e federal, atuando conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), reafirmando seu compromisso com uma sociedade justa e igualitária.