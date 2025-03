Happy Day Circus anuncia promoção ‘Todos Pagam Meia’ em últimos dias em Santo André

O Happy Day Circus, localizado ao lado do Atrium Shopping, em Santo André, anuncia uma promoção especial para as famílias e crianças que amam a atmosfera circense em suas últimas apresentações na cidade. A partir desta segunda-feira, 10 de março, todos os ingressos têm 50% de desconto, no setor lateral adultos pagam 20 reais e as crianças pagam apenas 10 reais em todos os setores.

O maior circo da América Latina, encerra sua temporada no ABC no domingo, dia 16. O espetáculo conta com performances de palhaços, malabaristas, trapezistas, acrobatas e contorcionistas além do Globo da Morte, onde três motociclistas realizam manobras radicais.

Com uma estrutura de 5mil m², o Happy Day Circus une tradição e tecnologia para criar um espetáculo dinâmico e imersivo, repleto de música, dança e performances inesquecíveis para todas as idades.

Nesta última semana, as apresentações acontecem na segunda, quarta, quinta e sexta, às 20h, e no sábado e domingo às 16h, 18h e 20h, com sessões de 90 minutos.

Para tornar a experiência ainda mais completa, o circo conta com uma praça de alimentação recheada de delícias clássicas como pipoca, cachorro-quente, algodão doce, churros, maçã do amor e muito mais.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Sympla ou na bilheteria física do circo.

Serviço:

Evento: Happy Day Circus

Data: 10 a 16 de março

Horário: Segunda, quarta, quinta e sexta às 20h – Sábado e domingo às 16h, 18h e 20h.

Ingressos: Sympla (https://bileto.sympla.com.br/event/102910/d/302062) e Bilheteria do circo

Local: Av. Alexandre de Gusmão, 2, ao lado do Atrium Shopping