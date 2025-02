Atrium Shopping é destino para quem procura os melhores cafés de Santo André

O café é uma paixão que atravessa fronteiras de todo o mundo. Do tradicional, com aquele gostinho forte e marcante, até os mais cremosos com suas variações, como cappuccinos e frappés, o café é sempre a escolha perfeita para começar o dia ou dar aquela despertada durante a tarde. Para quem não abre mão de experimentar uma boa xícara da bebida, o Atrium Shopping prepara um roteiro para aqueles que desejam explorar os melhores aromas e sabores de Santo André. Confira!

Chaplin Cafeteria

A Chaplin Cafeteria, no Piso Térreo, é aquele tipo de lugar que faz o visitante querer voltar toda semana. Com um ambiente aconchegante e instagramável, a cafeteria oferece uma linha de cafés especiais feitos com grãos selecionados e de alta qualidade. Para dar aquele toque especial, o cardápio traz bolos fresquinhos, salgados saborosos e sobremesas que vão deixar seu dia mais doce.

Mais 1 Café

Cookie, croissant, pão de queijo, donuts e deliciosos cafés. Na Mais 1 Café, Piso Térreo, é possível encontrar tudo o que precisa para fazer da pausa para o café um momento ainda mais gostoso. Entre os destaques também vale ressaltar as bebidas geladas disponíveis no cardápio.

Cheirin Bão

Com uma seleção de 4 tipos de grãos e 6 métodos de extração, o Cheirin Bão, no Piso 2, oferece uma experiência única de sabores e intensidades aos amantes do café. A cafeteria também traz opções de bebidas geladas e refrescantes, e para acompanhar, nada melhor que os salgados e doces fresquinhos preparados diariamente.

Grão Espresso

Localizado no Piso 1, mais uma opção para tomar um cafezinho é o Grão Espresso. Para além dos tradicionais, é possível saborear bebidas exclusivas, como cappuccino de ovomaltine, especial mini, versão gelada e os frappés.

Cacau Show

A Cacau Show é um paraíso para os amantes de café e chocolate. Reúne deliciosos expressos, cappuccinos, fondues, sorvetes e outras opções para degustar naquela pausa do dia. No Atrium, a unidade está localizada no Piso Térreo.

Fátima Bolos

Quem procura a combinação de bolos caseiros ou recheados e café fresquinho, a Fátima Bolos é o lugar certo. Localizada no Piso 2, a loja também oferece uma variedade de lanches e salgados que deixam todo momento ainda mais saboroso.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André

Telefone e WhatsApp: (11) 3135-4500

Estacionamento visitantes: 14 reais até 2 horas + 2 reais a cada 2 horas adicionais