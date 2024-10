Halloween no “Patins na Tenda” de Ribeirão Pires reuniu famílias com fantasias criativas

Monstros, bruxas, caveiras, palhaços e zumbis invadiram a Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, em Ribeirão Pires, na noite desta quarta-feira (30), na edição especial de Halloween do projeto “Patins na Tenda”. De forma gratuita e segura, centenas de crianças e adultos curtiram uma noite de arrepiar com muita alegria e puderam patinar livremente no local.

A atividade ainda teve brinquedos infláveis para a criançada, rampas para manobras e muita música com o DJ Lype, no melhor clima do Dia das Bruxas. Além disso, teve a tenda dos Horrores, que foi um sucesso de público, e a tenda das guloseimas, com piquenique comunitário.

O evento gratuito, promovido pela Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, com apoio da Comissão de Pais e Familiares das equipes de patinadores da região, lotou a Tenda Multicultural e foi sucesso.

Mário Henrique de Souza Nogueira, de 11 anos, patinou em uma das fantasias mais assustadoras. “Vim de Pennywise e estou adorando. É muita diversão com sustos, sorrisos e andar de patins é muito gostoso. Trouxe meus amigos e eles já estão mandando super bem sobre as rodas. É um esporte para todos”, contou.

O evento também teve apoio de empresas parceiras, como MTR Topura, Veronezi Family, empresa Oceanlimp – Desmonte Industriais, PMG – PMG- Móvel do Gesão, Pipocas Tigrinho, Rollers ABC, BrownInline e do projeto Morada dos Dragões, que disponibilizou os brinquedos infláveis gratuitamente.

Patins na Tenda – O projeto foi iniciado no ano passado. De forma gratuita e segura, dezenas de crianças e adultos puderam patinar livremente no local. Para participar é necessário comparecer ao local com patins e equipamentos de segurança (joelheira, cotoveleira, munhequeira e capacete). Iniciantes têm à disposição voluntários que ajudam nas primeiras manobras.

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, abraçou o projeto. “A gestão está sempre aberta para projetos de incentivo ao esporte. Convidamos a população a conhecer essa iniciativa. E o mais importante: praticar uma atividade física e para criançada sair um pouco do celular”, ressaltou.

A ação é voltada a todas as idades sempre às quartas-feiras, das 18h30 às 22h, exceto em dias de eventos na Tenda Multicultural. A Tenda Multicultural fica no Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193 – Centro).