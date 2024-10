Halloween no Atrium Shopping tem caça aos doces, bailinho e concurso de fantasia

O clima de “doces ou travessuras?” toma conta do Atrium Shopping, em Santo André, nos dias 26, 27 e 31 de outubro com uma programação especial para criançada. Com o Halloween Kids o empreendimento promete entreter os pequenos com diversas atividades temáticas, proporcionando um ambiente lúdico e com muita diversão.

No sábado, dia 26, acontece um Bailinho de Halloween superanimado, repleto de música e brincadeiras para agitar os pequenos. Logo após, o destaque é o Desfile de Fantasias, onde as crianças podem exibir seus trajes criativos e aterrorizantes – as melhores fantasias recebem a faixa de Miss e Mister Halloween. O evento começa às 14h no piso 2 do shopping.

A diversão continua com a tradicional e tão esperada Caça aos Doces, nos dias 26, 27 e 31, onde as crianças participam de uma aventura pelo shopping: com o auxílio de um celular, os participantes devem escanear QR Codes espalhados pelo empreendimento para encontrar as pistas e caminho até as guloseimas e brindes – as crianças podem se fantasiar para entrar ainda mais no clima. A jornada é conduzida por personagens inspirados no Halloween, e é indicada para crianças de 03 a 12 anos, (acompanhadas de um responsável). O ponto de partida fica no piso térreo, em frente à Wise Up, com sessões das 14h às 16h e das 17h às 19h. As vagas para a atividade estão esgotadas.

“As atividades para o Halloween deste ano foram cuidadosamente pensadas para criar momentos de diversão e interação para toda a família. Nosso objetivo é que o Atrium seja um espaço onde as pessoas criem memórias especiais”, ressalta Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping.

O Atrium Shopping também oferece diversas outras atrações para as crianças, como Cinemark: o melhor cinema de Santo André, Arena Bomboliche com um trampolim colorido, Fantasy Park, carrinhos elétricos para locação, Escape Room, Laser Game, Espaço Xadrez, restaurantes tradicionais e temáticos e muito mais. No estacionamento -2, é possível se divertir com o kart, com valores disponíveis no local. Aos domingos, das 8h às 12h, há patinação gratuita no mesmo local. Isso tudo em um empreendimento com acessibilidade, pet friendly e estrutura completa para bebês e crianças.

Serviço

Evento: Halloween no Atrium Shopping

Concurso de Fantasia e Bailinho

Data: 26 de outubro

Horário: a partir das 14h

Local: Piso 2, do Atrium Shopping

Entrada: Gratuita

Caça aos Doces

Data: 26, 27 e 31 de outubro

Horário: 14h às 16h – 17h às 19h.

Local: Piso térreo, em frente à Wise Up do Atrium Shopping

Inscrição

Entrada: Gratuita

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André