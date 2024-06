Haka Expedition reuniu 300 atletas do País para ação radical em Ribeirão Pires

Ribeirão Pires sediou neste feriado prolongado, entre 30 de maio a 2 de junho, uma das mais importantes e desafiadoras provas de Corrida de Aventura do País: o Haka Expedition. A competição foi realizada em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL).

O ponto de largada das provas foi a tricentenária Capela de Nossa Senhora do Pilar, importante ponto turístico da cidade. Cerca 300 atletas de várias regiões do País percorreram as trilhas da região nas provas de categorias 75 km, 125 km e 250 km. O Haka Expedition reuniu em uma única competição, corrida/trekking, Mountain Bike, water trekking, rapel, canoagem e orientação por meio de mapas e bússolas.

Os primeiros colocados concluíram a prova de 250km em quase 30 horas de atividade física ininterrupta. Ao final, os atletas relataram cansaço, mas especialmente o orgulho de superar uma das provas mais desafiadoras do País com paisagens inesquecíveis de Ribeirão Pires, motivo de elogios por parte dos competidores.

Integrante da equipe Lost – Hakachaça de Ribeirão Pires, Ricardo José Cardoso, conhecido como Spok, competiu na categoria de 125 km com seu parceiro Andre Luiz de Oliveira. A dupla conquistou 1º lugar na categoria 125 km e 3º na classificação geral, com 29 horas de competição.

“Mesmo para nós, ribeirão-pirenses, que conhecemos uma pouco mais da região, foi uma competição bastante exaustiva, a ponto de fazer com que equipes tradicionais desistissem”. Segundo Spok, um dos principais adversários foi a limitação física que fez cair um pouco do rendimento dos atletas.

A prova de Ribeirão Pires foi válida pela ARWS (Adventure Races World Series), espécie de divisão nacional do circuito mundial do esporte. São quatro provas no ano, coordenadas pela CBCA (Confederação Brasileira de Corridas de Aventura), entidade da qual o Haka faz parte.

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, destacou que este foi mais evento realizado com sucesso. “O Haka Expedition reuniu cerca de 300 atletas, de várias cidades e estados, que puderam conhecem de perto as belezas naturais de nossa região. Os próprios ribeirão-pirense se surpreenderam com as provas”, comentou, ressaltando a importância do esporte de aventura, entre outras modalidades, para o fomento à atividade turística na cidade.

Outras equipe de Ribeirão Pires conquistaram ótimos resultados que podem ser adquiridos no site www.hakarace.com