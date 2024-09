Guto Volpi realiza caminhada no bairro Santa Luzia

Na manhã deste sábado (31), o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), candidato à reeleição, realizou caminhada pelo Santa Luzia, acompanhado do vice-prefeito, Rubens Fernandes (Republicano), e apoiadores. Guto Volpi aproveitou a oportunidade para apresentar propostas do Plano de Governo aos moradores e dialogar sobre realizações no bairro e em toda a cidade.

“Por onde passamos, mostramos a força do nosso trabalho. Temos experiência, boa gestão e bons projetos para que Ribeirão Pires siga no caminho do desenvolvimento. Nossa campanha tem sido feita pelo diálogo, pelas propostas, com o apoio da população”, disse o candidato à reeleição Guto Volpi.

Entre as realizações da gestão do prefeito Guto Volpi no Santa Luzia estão novo asfalto em vias, nova sinalização de trânsito, segurança ampliada com novas câmeras de videomonitoramento 24h e nova iluminação LED – que contemplou 100% da cidade, bem como entrega de UPA Infantil e o início da construção de Praça Esportiva. As obras do Hospital São Lucas – unidade Santa Luzia, também foram retomadas e estão em ritmo avançado.