Guto Volpi realiza caminhada na Santa Luzia e Parque das Fontes

Em mais um dia de atividades pelas ruas, o prefeito de Ribeirão Pires e candidato à reeleição, Guto Volpi (PL), participou de caminhada na região do Santa Luzia e Parque das Fontes, neste sábado (21).

Acompanhado de seu vice, Rubens Fernandes (Republicanos), Guto Volpi dialogou com moradores, acolheu demandas e apresentou propostas de seu Plano de Governo.

“É muito gratificante receber o carinho dos moradores, conversar olho no olho e com a verdade. É assim que fazemos nossa campanha, levando nossas realizações e nosso projeto de reeleição para os todos os cantos da cidade”, disse o candidato.

Entre os avanços levados ao Santa Luzia, Guto Volpi destacou a nova iluminação LED – que contemplou 100% dos bairros da cidade, o reforço na segurança com a chegada de totens de videomonitoramento 24 horas, obras de pavimentação de vias, além da entrega do novo hospital público da cidade, que fica no bairro, ao lado da UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Ainda durante agenda, Guto participa de encontro com moradores no Jardim Mirante, Centro e Vila Suissa.