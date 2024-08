Guto Volpi promove nova rodada de debates para Plano de Governo Participativo

Apoiadores do prefeito Guto Volpi (PL), pré-candidato à reeleição em Ribeirão Pires em chapa com o vice Rubens Fernandes, Rubão (Republicanos), compareceram em peso a encontro promovido nesta quinta-feira (8) para dialogar sobre propostas para cidade. A nova rodada de debates é parte do processo de construção do Plano de Governo Participativo da coligação “Experiência para Fazer Ainda Mais”, formada também por PSD, Podemos e PRTB.

“Daqui saem propostas pensadas por este grupo de moradores, de lideranças da cidade, para os próximos quatro anos. Sempre trabalhamos com diálogo aberto com as comunidades. Fortalecemos este movimento para a construção democrática e coletiva de ideias, considerando as conquistas já entregues, e projetos que podem fazer Ribeirão Pires seguir avançando”, avaliou Guto Volpi.

A atividade foi conduzida pelo coordenador da pré-campanha, Clovis Volpi. Temas centrais foram destacados e serviram como ponto de partida para as discussões: saúde, segurança, educação e cultura, obras e infraestrutura, serviço social, desenvolvimento econômico, turismo, meio ambiente e habitação, esporte e lazer, e bem-estar animal.

“Sei o orgulho que dá quando se faz a proposta e ela é levada em consideração e consta do Plano de Governo. Este é um momento importante para entendermos o quanto a cidade avançou nesses últimos três anos e para onde queremos que ela siga, com propostas sérias, concretas, que possibilitem o desenvolvimento”, destacou Clovis Volpi.

Plataforma digital – Todos os moradores de Ribeirão Pires podem fazer suas contribuições ao Plano de Governo Participativo da pré-campanha de Guto Volpi e Rubens Fernandes, Rubão. No site ribeiraopiresdofuturo.com.br, os eleitores podem deixar ideias e sugestões que serão avaliadas no processo de construção do Plano de Governo. O acesso está disponível até 14 de agosto.