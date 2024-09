Guto Volpi leva proposta de governo ao Centro Alto nesta quinta-feira (26)

Em mais um dia dialogando e levando suas propostas para as ruas de Ribeirão Pires, o prefeito e candidato à reeleição, Guto Volpi (PL), esteve nesta quinta-feira (26) no Centro Alto da cidade realizando caminhada ao lado de apoiadores e de seu vice, Rubão Fernandes (Republicanos). Guto garantiu a continuidade dos investimentos para a região, como ampliação da pavimentação das vias e a conclusão do Viaduto Estaiado, entregando mais mobilidade à região.

Entre outros investimentos, em seu atual mandato Guto Volpi levou mais segurança com a nova base do bairro, além de totens de videomonitoramento, o Centro de Especialidades Médicas, diversas vias asfaltadas.