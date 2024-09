Guto Volpi dialoga com moradores e participa de encontros religiosos

Neste domingo (1), o prefeito Guto Volpi (PL), candidato à reeleição, cumpriu agenda marcada por diálogo com moradores e participação em encontros religiosos da cidade. Guto esteve no Jardim Luzo, Centro Alto, Santa Luzia e região central, conversando sobre projetos do Plano de Governo e realizações da atual gestão.

Também participou de Missa na Paróquia São Judas Tadeu, no Jardim Caçula. Participará, ainda, de celebrações no Parque Aliança e no Centro da cidade. Guto Volpi também prestigiou eventos da Estância neste domingo, entre eles a Cavalgada Rancho Sanchez e também a FLIRP 2024 – Feira Literária de Ribeirão Pires.