Guto Volpi cumpre agenda administrativa e participa de encontro com moradores nesta segunda-feira (9)

O prefeito de Ribeirão Pires e candidato à reeleição, Guto Volpi (PL), cumpriu agenda administrativa nesta segunda-feira (9). Guto recebeu artistas e estudantes da cidade, que apresentaram projetos e iniciativas na cidade. A agenda também foi marcada pela vistoria das obras da Praça Esportiva do Somma – entregues na última semana – e a pavimentação na Rua Tocantins, na Vila Luzitania, na região de Ouro Fino Paulista. No período da tarde, Guto Volpi recebeu no CHL – Centro Histórico Literário estudantes da ETEC de Ribeirão Pires que foram premiadas na Feira de Tecnologia do Centro Paula Souza, com projeto de sustentabilidade. Ainda hoje, o candidato realiza encontro com moradores da Estância das Rosas e região central, para diálogo sobre avanços e propostas do Plano de Governo.