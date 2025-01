Guto Issa é o presidente do CIOESTE e da Região Metropolitana de Sorocaba em 2025

O prefeito de São Roque, Guto Issa, é agora oficialmente o representante de 37 cidades do interior e da região metropolitana. Nesta sexta-feira, dia 17, o governante foi reeleito como presidente da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS) e também foi oficialmente empossado como presidente do Consórcio da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (CIOESTE). É a primeira vez que um governante de São Roque ocupa os dois cargos dessas duas importantes ferramentas da administração pública regional.

“É uma grande honra ter a confiança de tantos prefeitos e autoridades da nossa região, e assumo esta responsabilidade com humildade e dedicação na busca pelo desenvolvimento regional. Na RMS, seguiremos buscando ações importantes, como uma maior integração e melhorias nos transportes intermunicipais e na saúde. Já no CIOESTE, buscaremos atuar em questões essenciais, como emergência climática, o aprimoramento de ferramentas de governo para os municípios e o planejamento do consórcio para o futuro. Quem quer andar rápido, vai sozinho; quem quer ir longe, vai acompanhado. Por isso, acima de tudo, atuaremos com união entre as cidades para que possamos desenvolver nossas regiões e levar melhorias ao nosso povo”, afirmou Guto.

A Região Metropolitana de Sorocaba é composta por 27 cidades e é a que mais cresce no interior do Estado, sendo reconhecida pela beleza e pelos constantes índices de avanço de seus municípios. Formada por comitês, grupos de trabalho e comissões prioritárias, como Desenvolvimento Econômico, Saúde e Segurança Pública, Guto segue na presidência ao lado de seu novo vice-presidente, o prefeito de Araçoiaba da Serra, Dr. Quevedo.

Já o Consórcio da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (CIOESTE) é formado pelos municípios de Araçariguama, Barueri, Carapicuíba, Cajamar, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Roque e Vargem Grande Paulista. Abrangendo uma região com mais de 3 milhões de habitantes, é o maior consórcio do Brasil em termos socioeconômicos, contribuindo com aproximadamente 3% do PIB nacional e 10% do PIB estadual.

A posse de Guto e de seu vice, o prefeito de Cajamar, Kauãn Berto, aconteceu na sede do consórcio em Alphaville, em um evento que contou com a presença de autoridades, como os prefeitos que compõem o consórcio, o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, e o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

“Quero parabenizar o prefeito Guto e desejar que ele tenha uma excelente gestão. Tenho certeza de que poderemos construir uma agenda em conjunto para fazer a diferença e trazer uma política pública de qualidade aos municípios que compõem o CIOESTE”, afirmou o Governador do Estado.