Alunos da Fatec São Roque inserem idosos no universo digital

Quando eles nasceram, os aparelhos de televisão haviam acabado de fazer sua estreia no País, as geladeiras eram motivo de orgulho para quem desfrutava dos benefícios desse novo eletrodoméstico e a música chegava às casas pelo rádio e pelas vitrolas manuais, que tocavam discos de vinil. A internet é um campo desconhecido que as pessoas com mais de 65 anos começam a desbravar.

A tarefa de introduzir um grupo de idosos do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) local ao universo da internet foi confiada aos estudantes do curso superior de tecnologia em Sistemas para Internet da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) São Roque.

“A experiência tem sido fantástica”, elogia o professor Pedro Antonio Galvão Junior, à frente do projeto. “Os idosos gostam do aprendizado, que vai desde ligar o computador e acessar a conta bancária até instalar aplicativos confiáveis e entrar nas redes sociais”, explica.

Os estudantes vão duas vezes por semana ao local, onde passam uma hora ajudando o grupo. “Contamos com o apoio da prefeitura, que fornece transporte e alimentação para os jovens”, informa o professor. Entre os alunos está Emanuele Cristina da Silva, que considera o trabalho gratificante. “A dificuldade que as pessoas da terceira idade têm com a tecnologia começa com o vocabulário, que traz muitos termos novos. Eles precisam se proteger, até para não cair em golpes”.

Emanuele acredita que aprende muito com a turma do Cras. “Nós trocamos histórias. É importante perceber certos cenários sob a perspectivas deles”, diz a estudante. Como exemplo, ela cita a conversa olhos nos olhos. “Hoje é impossível imaginar um mundo sem o celular, mas precisamos equilibrar as coisas e não deixar de viver de verdade”, conclui.