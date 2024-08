Guri oferece quase 300 vagas para cursos gratuitos de música em Santo André

O Guri – programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura – promove a segunda temporada da campanha de matrículas, de 5 de agosto a 13 de setembro. O Polo Santo André – CESA Cata Preta oferece 297 vagas nos cursos de contrabaixo elétrico, guitarra, iniciação musical para adultos e crianças, modular madeiras, percussão e violão. Todas as atividades do Guri são gratuitas e para participar do programa, não é preciso ter conhecimento musical e nem possuir instrumento.

O Guri oferece cursos regulares de iniciação musical (de 6 a 9 anos) e curso sequencial (10 a 18 anos), que oferece a oportunidade de aprender a cantar ou a tocar um instrumento de forma fundamentada e consistente. Para realizar a matrícula, é necessário comparecer diretamente no Polo Santo André – CESA Cata Preta, que está localizado na Estrada da Cata Preta, 810, na Vila João Ramalho, as segundas-feiras, das 8h às 18h, e sextas-feiras, das 8h às 17h. É necessário estar acompanhado pelo responsável, portando os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG (original e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia), uma foto 3×4 recente e comprovante de endereço para consulta.

As matrículas no Guri ocorrem o ano todo, havendo vaga no curso desejado. A campanha de matrículas, porém, é um período no qual são convidados crianças, adolescentes, jovens e comunidades para conhecer o polo de ensino mais próximo, entender como funcionam as aulas e descobrir a variedade de possibilidades ofertadas pelo programa.

O Guri atende cerca de 70 mil crianças e adolescentes por ano, em mais 400 unidades de ensino, localizadas em quase 300 cidades do Estado de São Paulo. Alguns polos, como o Polo Santo André – CESA Cata Preta, oferecem também o curso de iniciação musical para adultos, voltado para maiores de 18 anos.

SERVIÇO:

Polo Santo André – CESA Cata Preta

Cursos: contrabaixo elétrico, guitarra, iniciação musical para adultos e crianças, modular madeiras, percussão e violão.

Funcionamento: segundas-feiras, das 8h às 18h, e sextas-feiras, das 8h às 17h.

Telefone: (11) 4459-7138.

Email: [email protected]

Endereço: Estrada da Cata Preta, 810 – Vila João Ramalho – Santo André /SP.

Vagas: 297.

Todas as atividades do Guri são gratuitas.

O Guri é um programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.