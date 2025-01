Guarujá investe em segurança e infraestrutura para a temporada 2025

O peso e a relevância da Estância Turística de Guarujá para o turismo paulista, nacional e internacional resulta em ações conjuntas entre os principais protagonistas do Poder Público e da Iniciativa Privada. Na última sexta-feira, 10 de janeiro, Setur-SP e Prefeitura de Guarujá discutiram ações estratégicas para o desenvolvimento turístico em 2025.

Na ocasião, o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, em visita a Guarujá, reuniu-se com o prefeito Farid Madi. Objetivo: alinhar estratégias entre o município e a pasta estadual para as ações conjuntas previstas para 2025.

Acompanhado de técnicos da Setur-SP, Lucena apresentou um balanço das iniciativas realizadas em 2024. Os recursos destinados a Guarujá ultrapassaram R$ 8,2 milhões. Esses repasses foram viabilizados por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios.

A Sabesp e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo implementaram medidas proativas para prevenir novos surtos de virose no litoral, incluindo campanhas de conscientização, reforço na infraestrutura hospitalar e distribuição de kits de higiene.

Visite Guarujá

O presidente do Visite Guarujá Convention Bureau, João Carlos Pollak, comemora a sinergia entre o prefeito Farid Madi e o secretário Roberto de Lucena. E reitera o apoio irrestrito da iniciativa privada representativa do trade turístico nacional. “Temos plena confiança nas providências públicas adotadas, com presteza e rigor técnico”, assinala Pollak.

O dirigente acrescenta que “neste momento, o destino retoma a normalidade. A importância de Guarujá no cenário turístico nacional e internacional torna até compreensivo o bombardeio midiático negativo no contexto da Virada do Ano. No entanto, hoje Guarujá está pronta para receber, com segurança, os diferentes perfis de visitantes”.

Cabe registrar que o Visite Guarujá, ao realizar o Censo Hoteleiro de Guarujá, identificou uma série de dados geolocalizados que qualificam a infraestrutura receptiva do destino, capaz de proporcionar segurança e conforto para diferentes perfis demanda turística. Em parceria com o poder público e o trade turístico, cabe à entidade investir em comunicação e na formação de embaixadores do turismo responsável em Guarujá, para assegurar o bem-receber.

ABIH-SP

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo (ABIH-SP), a despeito dos incidentes ocorridos entre o final de dezembro-24 e o início de janeiro-25, constata e reconhece os avanços significativos da Baixada Santista e, em especial, no Guarujá; nas áreas de segurança, saúde pública e infraestrutura. Dados positivos reforçam que Guarujá, considerado ícone do turismo nacional, está preparado para oferecer as melhores experiências aos visitantes nesta temporada de verão.

“Superado o surto e com índices de criminalidade em queda, para patamares inferiores aos de anos anteriores, Guarujá volta à normalidade nesta temporada verão 2025”, comemora Ricardo Andres Roman Jr, da ABIH-SP que, também, ressalta a importância da “ativação e instalação de mais 40 câmeras de vigilância por iniciativa da atual gestão municipal”.

Segurança e balneabilidade

Por outro lado, Relatórios da CETESB indicam que a maioria das praias de Guarujá está própria para banho, com monitoramento contínuo. Das 12 praias analisadas no município, apenas duas não se mostraram apropriadas para o banho de mar.

Reconhecido como um dos destinos turísticos mais icônicos do Brasil, Guarujá combina natureza exuberante, atrações culturais e infraestrutura de excelência. Não por acaso, Toni Sando, presidente da Unedestinos, estará hospedado em Guarujá, na última semana de janeiro. “Não tinha como escolher outro destino para curtir férias”, afirma o dirigente.