Guarujá intensifica fiscalização nas praias

A Operação Verão de Fiscalização em Guarujá, localizada no litoral paulista, registrou um total superior a 1,1 mil ocorrências nas praias da cidade durante o período de 20 de dezembro de 2024 a 5 de janeiro de 2025. O principal intuito dessa iniciativa foi combater irregularidades nas faixas de areia.

Durante as ações, as autoridades retiraram 158 equipamentos de som, além de 122 vendedores ambulantes e quatro bandejeiros que operavam sem a devida autorização. A fiscalização também resultou na remoção de 171 animais, cuja presença é proibida nas praias do município.

A prefeitura local divulgou que foram realizadas 597 orientações relacionadas ao uso de aparelhos sonoros, 40 sobre a reserva de espaço na areia e 12 sobre a montagem de tendas.

Em comunicado oficial, a administração municipal ressaltou que um esquema especial de fiscalização é mantido diariamente, abrangendo as praias e suas proximidades, desde a Praia do Guaiuba até a Praia do Pernambuco. Essa ação ganha força especialmente entre as quintas-feiras e domingos.

As principais medidas adotadas incluem o combate à ocupação indevida das calçadas por cadeiras de bares e restaurantes, orientação sobre a proibição do uso sonoro e a fiscalização da presença de tendas e animais na faixa de areia.

Para intensificar as atividades durante a temporada, foram mobilizados cerca de 100 agentes provenientes de diversas áreas como comércio, posturas, Vigilância Sanitária e Guarda Civil Municipal.

Entre as infrações mais comuns detectadas estão: o acesso proibido de animais na faixa de areia; a proibição do uso de amplificadores sonoros em áreas como jardins e calçadões; a instalação irregular de tendas ou barracas; e restrições quanto à circulação e estacionamento de veículos, incluindo bicicletas.