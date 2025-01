Guarda-civil de folga atira durante roubo e jovem morre em Diadema

Um jovem de 21 anos que estava sendo assaltado na rodovia dos Imigrantes morreu ao ser atingido pelo disparo que teria sido feito por um guarda-civil municipal de folga — ele sacou sua arma ao presenciar a tentativa de roubo. O caso ocorreu no início da noite deste sábado (11) em Diadema, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o GCM, de Diadema, seguia pela estrada quando presenciou dois homens, de 24 e 30 anos, que tentavam roubar a motocicleta BMW G 310 GS do jovem, no acostamento da rodovia — os suspeitos estavam em uma outra moto quando fizeram a abordagem.

Ao perceber a ação, o GCM, que também estava em uma motocicleta, reagiu e efetuou disparos de arma de fogo. Durante o confronto, a vítima acabou atingida e morreu no local.

Conforme a pasta de segurança do governo estadual, os suspeitos também foram atingidos e levados ao Hospital Municipal de Diadema, sendo que um deles recebeu alta e foi autuado em flagrante. O outro permaneceu internado, sob escolta policial.

Questionada se os disparos que acertaram o jovem foram feitos com arma da corporação, a Prefeitura de Diadema não havia respondido até a publicação deste texto.

A motocicleta utilizada pelos assaltantes havia sido roubada anteriormente e foi devolvida ao proprietário.

As armas usadas na ação foram apreendidas e o caso, registrado no 3° DP de Diadema. “Diligências seguem em andamento para apurar todas as circunstâncias”, diz a SSP.

Como mostrou a Folha, furtos e roubos de motos registraram alta de 0,56% no ano passado. De acordo com levantamento feito pela empresa de rastreamento Ituran Brasil, foram 18.988 boletins de ocorrência registrados nos seis primeiros meses de 2024 contra 18.882 no mesmo período de 2023.