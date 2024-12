GSH Banco de Sangue de Santo André faz apelo urgente por doadores neste fim de ano

Com as festividades de fim de ano se aproximando, o GSH Banco de Sangue de Santo André lança um apelo à população para que doe sangue e ajude a salvar vidas. A instituição alerta para a tradicional queda nos estoques sanguíneos nessa época do ano, devido às viagens, festas e férias escolares.

Segundo o GSH, a necessidade por bolsas de sangue é constante nos hospitais. “Pacientes com anemia falciforme, em tratamento contra o câncer, vítimas de acidentes e aqueles que passarão por cirurgias dependem das doações para continuar seus tratamentos. Essas demandas não param neste período do ano, muitas vezes são até maiores em razão dos acidentes nas estradas”, informa Janaína Ferreira, líder de captação do GSH Banco de Sangue de Santo André.

A profissional explica que a situação é mais crítica para os tipos sanguíneos O- e A-, cujos estoques estão quase esgotados:

O sangue O- é fundamental, especialmente em emergências, quando não há tempo suficiente devido à criticidade do paciente para realizar testes de identificação do seu tipo sanguíneo, podendo ser transfundido em qualquer pessoa que necessite do hemocomponente. Além disso, é a principal recomendação para recém-nascidos de até 4 meses que necessitem de transfusão de sangue, conforme orientação do Ministério da Saúde, tornando sua disponibilidade ainda mais vital.

O tipo A-, por sua vez, é raro, representando apenas cerca de 6% da população. Devido à sua raridade e à restrição de compatibilidade, a doação de A- é extremamente importante para atender necessidades específicas.

O GSH Banco de Sangue de Santo André convida todos a se juntarem a esta corrente pela vida, se dirigindo à unidade para efetuarem a sua doação de sangue, na Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel). O atendimento é de segunda a sábado, das 7h às 12h, com estacionamento no local.