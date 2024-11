GSH Banco de Sangue alerta sobre necessidade de doações antes dos feriados de novembro

Neste mês de novembro, a importância da doação de sangue ganha ainda mais destaque, especialmente com a comemoração do Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 25 de novembro. Em um momento em que a solidariedade se faz mais necessária do que nunca, o GSH Banco de Sangue de Santo André convida a população a se engajar nesta causa.

Com três feriados – Dia de Finados (2), Proclamação da República (15) e Dia da Consciência Negra (20) – muitos podem planejar viagens e, consequentemente, adiar a doação de sangue. Essa situação é preocupante, pois, historicamente, os bancos de sangue enfrentam uma queda nas doações durante os feriados, impactando diretamente na disponibilidade de sangue para os pacientes que necessitam de transfusões.

“É fundamental que a população entenda que a doação de sangue não deve ser deixada para depois. O ideal é que as pessoas doem antes de viajar, garantindo que os estoques dos bancos de sangue permaneçam abastecidos e prontos para atender às demandas dos hospitais que são constantes. Um a cada 10 pacientes internados necessitam de transfusões de sangue para se restabelecerem”, ressalta Janaína Ferreira, líder de captação do GSH Banco de Sangue de Santo André.

A instituição estará fechada nos feriados de novembro, mas, isso não impede que as pessoas compareçam ao local antes dessas datas comemorativas e façam a sua doação de sangue. “Neste mês de conscientização, pedimos que você se junte a nós e faça a diferença. Cada doação pode salvar até quatro vidas. Ao se programar para doar, você se torna parte da solução e ajuda a garantir que todos tenham acesso ao tratamento necessário”, complementa Janaína.

No GSH Banco de Sangue o atendimento é de segunda a sábado, das 7h às 12h, exceto em feriados, na Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel), com estacionamento no local.