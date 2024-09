Grupo OSSEL inaugura mais uma clínica para crianças e adolescentes atípicos em Santo André

O Grupo OSSEL Assistência expande seus serviços de reabilitação para crianças e adolescentes atípicos com a inauguração da segunda unidade da clínica Aba Vili Reabilitação – Onde o Amor Transforma. Localizada na Rua do Bosque 317, Jardim Bela Vista em Santo André, o novo espaço, chamado Unidade Bosque, será inaugurado em meados de setembro. A clínica é especializada no atendimento a crianças com T21 (Síndrome de Down), autismo, TDAH, TOD, deficiência intelectual e outras síndromes.

Enquanto a primeira unidade, no bairro Jardim, inaugurada em julho de 2023, atende cerca de 40 crianças de 7 meses a 13 anos, a nova clínica amplia o atendimento para mais de 80 crianças e adolescentes, incluindo recém-nascidos. O espaço, com mais de 520 metros quadrados, conta com 19 salas de atendimentos, áreas recreativas e ambientes especialmente projetados para estimular a autonomia das crianças, como um quarto e um mercadinho para a prática de atividades cotidianas. Dentre os atendimentos estão Psicologia ABA, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicopedagogia, Psicomotricidade, Musicoterapia e Nutrição.

Liderado por Cesar e Rosangela Marchetti, o projeto surgiu do desejo de criar um espaço de atendimento humanizado, inspirado no convívio com colaboradores do Grupo Unifor que têm filhos com necessidades especiais. “Nosso diferencial é o atendimento focado no vínculo e na confiança, fundamentais para o desenvolvimento contínuo e de qualidade. A demanda da primeira unidade foi tão grande que precisávamos expandir para atender mais famílias”, explica Cesar Marchetti.

Os pais e responsáveis também têm atenção especial na unidade Bosque, com uma recepção acolhedora, espaços de trabalho e salas dedicadas ao apoio psicológico. “Entre as novidades, a nova clínica traz uma sala de intervenção precoce, projetada para estimular o desenvolvimento físico e neurológico de bebês, proporcionando um ambiente que se torna uma extensão do lar para as crianças”, explica Luana Paulussi Ridigolo, coordenadora geral da Aba Villi.

O projeto, baseado na neuroarquitetura, tem a assinatura de Rose Chaves. “Assim como a unidade Jardim, o espaço foi todo desenvolvido pensando no público que irá frequentá-lo. Por isso, a escolha foi por cores claras, ambientes divertidos, mais limpos visualmente, porque apesar de ser lúdico e acolhedor, o ambiente não pode tirar a concentração da criança enquanto ela realiza as terapias”, finaliza Chaves.

Serviços:

Unidade 1: Aba Vili Reabilitação está localizada no bairro Jardim, em Santo André (Rua Almirante Protógenes, 404), atende das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Informações pelo telefone (11) 4990-8911 ou pelo WhatsApp (11) 99590-7991.

Unidade 2: Aba Vili Reabilitação está localizada no bairro Jardim Bela Vista em Santo André (Rua do Bosque, nº317),

Informações pelo telefone (11) 4990-8911 ou pelo WhatsApp (11) 99590-7991. Atende das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.