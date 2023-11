Grande ABC registra quarto mês seguido com saldo positivo na geração de empregos

O Grande ABC apresentou, em outubro deste ano, saldo positivo de 3.994 vagas formais e totalizou 19.537 vagas abertas no acumulado do ano. É o quarto mês consecutivo que a região contrata mais que demite. O saldo dos últimos 12 meses (de novembro de 2022 até outubro de 2023) registra a abertura de 15.727 vagas formais na região.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). As informações, divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, foram organizadas pelo Observatório Grande ABC, iniciativa do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, com o objetivo de levantar números regionais dos mais diversos setores para embasar políticas públicas para a região.

No mês passado, seis municípios da região registram saldo positivo: Santo André (+1.913), São Bernardo do Campo (+1.211), Mauá (+855), Diadema (+117), Ribeirão Pires (+94) e Rio Grande da Serra (+16). Por outro lado, São Caetano do Sul teve saldo negativo (-212).