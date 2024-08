Grande ABC recebe comitiva do Uruguai e avança por parceria internacional

Dando mais um passo no processo de assinatura de um termo de cooperação técnica, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC recebeu na tarde desta terça-feira (20/8) uma comitiva do Uruguai composta por integrantes dos municípios de Montevidéu e Canelones.

O grupo foi recebido pelo secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva, que também preside a Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, e apresentou dados socioeconômicos da região, a história da entidade regional e os projetos intermunicipais de destaque já realizados e em execução pelo órgão que representa as prefeituras.

Participaram do encontro também o reitor da Universidade Federal do ABC (UFABC), Dácio Matheus; e os diretores do Consórcio ABC João Ricardo Guimarães Caetano (Programas e Projetos) e Joel Fonseca (Desenvolvimento Econômico).

A agenda faz parte de um processo de assinatura de cooperação técnica entre as cidades uruguaias e o Grande ABC, que teve início em uma visita feita ao país vizinho em abril. Na ocasião, o secretário-executivo do Consórcio ABC foi recebido pelos prefeitos de Montevidéu, Maurício Zunino, e de Canelones, Luis Marcelo Metediera Vidal.

“Temos a oportunidade de alinhar melhor os governos da América do Sul para que a gente tenha avanços conjuntos em todas as áreas, em especial no desenvolvimento econômico. A ideia é montar planos de trabalho pelo prisma da política nacional e estudar como podemos conectar isso aqui com a nossa região”, afirmou Aroaldo.

Além da visita ao Consórcio ABC, a comitiva uruguaia passa também pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), planta da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Fundação Perseu Abramo, Senai de São Caetano do Sul e Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo (Fequimfar).