Grande ABC inicia vacinação contra a dengue nesta quinta-feira (13)

O Grande ABC recebeu um lote de vacinas contra a dengue e inicia a aplicação de doses em jovens entre 10 e 14 anos. As cinco cidades integrantes do Consórcio Intermunicipal Grande ABC (Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) confirmaram o início da imunização a partir desta quinta-feira (13/6).

Segundo o Ministério da Saúde, para ter proteção completa contra casos graves e hospitalizações por dengue, são necessárias duas doses do imunizante com intervalo mínimo de três meses entre uma aplicação e outra.

“A vacina será um grande aliado para combatermos e, quem sabe, erradicarmos essa doença, que tanto assolou nossa população e sobrecarregou o sistema de saúde da região desde o início do ano”, afirmou o integrante do Grupo de Trabalho (GT) Saúde do Consórcio ABC e secretário da Saúde de Rio Grande da Serra, Luís Fernando Pinotti, que é o representante do Grande ABC no Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems).

Para a vacinação, a criança ou o adolescente deverá estar acompanhada de um responsável, com apresentação de CPF, RG e carteirinha de vacinação.

“A importância da vacinação é fundamental porque as arboviroses urbanas continuam circulando. Nosso papel, como gestores de saúde e agentes públicos, é de orientar as pessoas para que possam se proteger”, reforçou Pinotti.

O Consórcio ABC tem liderado as discussões regionais de combate ao mosquito Aedes aegypti na região, com reuniões frequentes para discussão do tema, monitoramento do cenário epidemiológico, solicitação de apoio dos entes federativos parceiros (governos federal e estadual), campanhas de conscientização nas redes sociais, entre outras ações.

“Estamos trabalhando juntos desde o início do aumento de casos para proteger a população da nossa região. Agora, os serviços de saúde dispõem de doses de vacina para imunizar a população no maior número de pessoas possível. Por isso, pedimos que, quem estiver dentro do público-alvo, procure a unidade mais próxima da sua residência e vacine-se”, orientou o presidente do Consórcio ABC e prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior.