Grand Plaza conta com programação de férias completa para quem quer aproveitar os últimos dias

No Grand Plaza, a programação para aproveitar os últimos dias das férias é completa. Além do evento gratuito LEGO® DREAMZzz™ que fica até o dia 28 de julho e leva crianças e adultos para um novo mundo de fantasia e diversão com exposições e brincadeiras de montar, o shopping oferece uma infinidade de atrações para todas as idades.

Durante o período, crianças de até 13 anos poderão brincar na Fábrica de Chocolate, atração com escorregadores temáticos, pirulitos gigantes, cupcakes e diversos outros doces variados que vão encantar e divertir os pequenos com aventuras doces e inesquecíveis.

Falando em chocolate, o recém-inaugurado Playcenter Family, maior parque indoor do ABC, tem características “achocolatadas” em três mil metros quadrados de pura diversão. Todos os dias da semana, é possível encontrar atrações como Kid Play, Auto Pista, Samba Balloon, Chronoz, Dragon, jogos e simuladores para se divertir com a família toda. O parque é uma ótima opção para quem quer recordar a infância e proporcionar momentos memoráveis de alegria e interação com a criançada.

Outra opção no shopping é o Bolix, um dos maiores centros de boliche de São Paulo, com 24 pistas totalmente automáticas, serviço de bar, seis mesas de snooker e mais de 60 máquinas eletrônicas de diversão com exclusivo sistema de troca de pontos por brindes.

Para finalizar o passeio, um cineminha também é uma ótima pedida. O Cinemark do Grand Plaza está com filmes como Divertida Mente 2 e Meu Malvado Favorito 4 em cartaz e farão toda a diferença nos últimos dias de férias dos pequenos e grandes cinéfilos de plantão.

“Neste período de férias, temos o compromisso de proporcionar uma jornada completa para nossos clientes que querem aproveitar a data da melhor forma possível. Por isso, apostamos em diversas atrações para que o público possa ter essa diversidade de atrações divertidas e de diversos formatos em um único lugar”, diz Magda Martins, gerente de marketing do Grand Plaza.

Serviço

Fábrica de Chocolate no Grand Plaza

Endereço: Av. Industrial, 600 – centro de Santo André

Valor: 40,00 20 Minutos // 45,00 30 Minutos

Idade: até 13 anos

Horário de funcionamento:

*Após 30 minutos, cada 5 minutos a mais serão cobrados 5,00 de acréscimo

*Crianças PCDs têm 50% de desconto

Playcenter Family Grand Plaza

Endereço: Av. Industrial, 600 – centro de Santo André

Horário de funcionamento: seg a sex, das 12h às 22h e sáb., dom. e feriados, das 11h às 22h

Capacidade: 2.500 visitantes/dia simultâneos

Entrada: A entrada no parque não é cobrada, mas cada visitante faz um cartão que custa R$ 7 e o abastece com créditos que são gastos nos brinquedos escolhidos. Os valores variam entre R$ 6,50 e R$ 50.

Bolix Grand Plaza

Endereço: Av. Industrial, 600 – centro de Santo André

Horário de funcionamento: segunda e sexta-feiras, vésperas e feriados, das 12h às 00h // terças a quintas-feiras, das 12h às 23h e domingos, das 12h às 22h

Valores: segunda-feira (exceto véspera e feriado) – R$89,90 // terças a quintas-feiras

(exceto véspera e feriado) – R$129,90 // sexta-feira (exceto véspera e feriado) – R$149,90 e Sábado, Domingo, véspera e feriados – R$189,90