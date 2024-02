Governo Federal atende demanda do Consórcio ABC e confirma Instituto Federal na região

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou nesta sexta-feira (2/2), em visita ao Grande ABC, a chegada de duas unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) na região. O anúncio ocorreu durante visita à fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo.

Durante o evento, Lula informou que vai anunciar em breve a instalação de unidades do IF em Diadema e Mauá. “Vamos anunciar Institutos Federais neste país para que nossos meninos e meninas possam se qualificar”, afirmou. Além das duas unidades na região, o presidente anunciou outros 10 novos equipamentos do tipo no Estado de São Paulo.

Os IFs são entidades de ensino associadas ao Governo Federal voltadas para a educação profissional, científica e tecnológica. Como cada unidade é constituída por uma rede de campus, um único IF pode ser responsável pela administração de diversas unidades de ensino. É o caso do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), que conta com 37 campi espalhados pelo estado, que, além dos cursos técnicos, também oferecem graduações e pós-graduações.

A instalação da instituição de ensino público na região é uma reinvindicação existente desde 2013 e contempla demanda de empresas e sindicatos por ensino técnico e integral, reforçada pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC.

Em 2023, a entidade regional participou de audiências públicas sobre o tema, inclusive na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O pleito também foi pauta de reuniões mensais de prefeitos ao longo do ano passado – os chefes dos Executivos municipais receberam representantes de entidade da sociedade civil que milita em favor da implementação da unidade de ensino público na região.

O presidente do Consórcio ABC e prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, acompanhou a visita do presidente Lula e destacou a importância da especialização da mão de obra por meio de uma unidade de ensino pública e gratuita.

“As empresas da nossa região têm uma demanda muito grande por trabalhadores com curso profissionalizante ou técnico. Justamente por esse motivo, a chegada do Instituto Federal à nossa região é tão importante e vai ajudar muito a nossa economia”, afirmou Marcelo Oliveira.