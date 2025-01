Governo de SP oferece curso online de finanças pessoais

Estão abertas as inscrições para o curso de Finanças Pessoais do Centro Paula Souza (CPS) na modalidade Mooc (sigla em inglês para Curso Online Aberto e Massivo – Massive Open Online Course). Com carga horária de 10 horas divididas em seis aulas, o curso é gratuito e aberto aos interessados, sem exigência de pré-requisitos ou seleção. Não há limite de vagas nem data de início, bastando ter acesso a um equipamento com internet para acompanhar as aulas.

“O objetivo é capacitar os participantes no gerenciamento do dinheiro, na construção de uma reserva financeira, na redução de dívidas e na aplicação, de forma inteligente, em investimentos”, explica Sandra Tonarelli, do Grupo de Estudo de Educação a Distância da Unidade do Ensino Médio e Técnico (Geead).

O aprendizado é dinâmico, com estudos de caso, podcasts, textos, reflexões e exercícios interativos. Cada aula inclui atividades autocorrigíveis, proporcionando uma experiência prática e intuitiva. Os participantes que concluírem todas as tarefas, responderem ao questionário de satisfação e permanecerem no ambiente virtual por pelo menos três horas receberão um certificado digital autenticado por QR Code.

“O curso explora temas como o consumo responsável, planejamento financeiro e os diferentes tipos de crédito, promovendo a educação financeira não apenas do aluno, mas de toda a sua família”, completa a professora.

Cursos de curta duração

Os cursos Mooc têm duração entre seis e 50 horas. Qualquer pessoa interessada pode fazer a inscrição e começar a estudar na hora que quiser, sem necessidade de teste de seleção. Basta acessar o site: mooc.cps.sp.gov.br e se cadastrar com login e senha.

Outras opções de curso disponíveis na modalidade Mooc são: AutoCAD, Arduíno, Canvas, Design & Photoshop, Design Thinking, Espanhol Básico, Felicidade, Gestão de Conflitos, Gestão de Pessoas, Inglês Básico, Gestão do Tempo, Mercado de Trabalho, Vendas, Mediação em EaD, Mecânica Básica de Motos, Introdução à Monitoria Ambiental, Português Instrumental, Ética e Cidadania, Portfólios Digitais.