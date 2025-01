È tempo de programar as finanças para o ano: 15 dicas essenciais

Uma vida financeira saudável é um dos pilares para dias mais tranquilos e menos estressantes. Porém, cuidar do bolso nem sempre é fácil, e o começo do ano é o momento ideal para rever hábitos e assumir um novo compromisso com sua saúde financeira. Pequenas mudanças no presente podem gerar grandes transformações no futuro – e essa jornada começa no início do ano. A pressão das dívidas, a ansiedade pela falta de dinheiro nos rouba a paz e a saúde. Por isso, o professor de finanças da Strong Business School, Jarbas Thaunahy aconselha : “ aproveite o início o ano, um novo ciclo nos convida. Refaça seu caminhoo financeiro para lém de apenas promessas, é fundamental que transformemos esses desejos em ações concretas e planejamentos estratégicos.”

Para Carl Richards, autor do livro Você e seu dinheiro: métodos simples para não fazer tolices, “as decisões financeiras são, quase sempre, decisões sobre a vida. Antes de decidir quais são seus objetivos financeiros, você precisa definir seus objetivos de vida”.

Oito em cada dez brasileiros inadimplentes são reincidentes e a falta de planejamento financeiro e o consequente endividamento excessivo são os principais vilões dessa história. O endividamento excessivo não é apenas um número, mas uma realidade que impacta a vida de milhões de brasileiros. Além de comprometer a capacidade de realizar sonhos, como comprar um imóvel ou viajar, as dívidas podem gerar estresse, ansiedade e até mesmo problemas de saúde.

Contudo, é possível reverter esse cenário com um bom planejamento financeiro. Ao criar um orçamento, definir metas e controlar os gastos, é possível sair das dívidas e construir um futuro mais seguro. Buscar orientação profissional também pode ser uma excelente alternativa para quem precisa de ajuda para organizar suas finanças.

O professor explica por que o planejamento financeiro é tão importante:

Organização: Saber para onde seu dinheiro está indo te ajuda a identificar gastos desnecessários e a otimizar seus recursos.

Saber para onde seu dinheiro está indo te ajuda a identificar gastos desnecessários e a otimizar seus recursos. Prevenção de dívidas: Um bom planejamento ajuda a evitar dívidas desnecessárias e a quitar as existentes de forma mais rápida.

Um bom planejamento ajuda a evitar dívidas desnecessárias e a quitar as existentes de forma mais rápida. Realização de sonhos: Com um planejamento financeiro sólido, você pode economizar para realizar seus sonhos, como comprar um imóvel, viajar ou se aposentar mais cedo.

Com um planejamento financeiro sólido, você pode economizar para realizar seus sonhos, como comprar um imóvel, viajar ou se aposentar mais cedo. Tranquilidade: Saber que suas finanças estão sob controle te proporciona mais segurança e tranquilidade.

O professor Thaunahy afirma que pode parecer complexo, mas se seguir os passos colocando-os no papel você vai materializar o que deve ser feito e esse é um passo funcamental para o projeto de uma vida financeira mais saudável.

Faça um balanço:

Liste todas as suas fontes de renda.

Anote todos os seus gastos fixos (aluguel, contas, etc.) e variáveis (alimentação, lazer, etc.).

Calcule sua renda líquida (renda total menos gastos).

Estabeleça metas:



Seja específico: Defina metas claras e mensuráveis, como “economizar R$1.000,00 por mês para viajar em 6 meses”.

Seja realista: Seus objetivos devem ser desafiadores, mas alcançáveis.

Crie um orçamento:

Destine uma parte da sua renda para cada categoria de gasto (aluguel, alimentação, lazer, etc.).

Use aplicativos ou planilhas para acompanhar seus gastos.

Elimine dívidas:

Priorize o pagamento das dívidas com juros mais altos.

Negocie com os credores para tentar renegociar as dívidas.

Comece a investir:

Mesmo que seja um valor pequeno, comece a investir para fazer seu dinheiro trabalhar para você.

Consulte um especialista para escolher os investimentos mais adequados ao seu perfil.

Construa uma reserva de emergência:

Tenha uma quantia guardada para imprevistos, como gastos médicos ou reparos em casa.

Revise seu planejamento regularmente:

Revise seu planejamento financeiro periodicamente para verificar se está no caminho certo e fazer ajustes se necessário.

Dicas extras:

Automatize seus pagamentos: Configure pagamentos automáticos de contas para evitar atrasos.

Configure pagamentos automáticos de contas para evitar atrasos. Evite compras por impulso: Antes de comprar algo, pense se realmente precisa.

Antes de comprar algo, pense se realmente precisa. Busque descontos: Utilize cupons, compare preços e negocie descontos.

Utilize cupons, compare preços e negocie descontos. Eduque-se financeiramente: Leia livros, artigos e assista a vídeos sobre finanças pessoais.

Mas, lembre-se: o planejamento financeiro é uma jornada, não um destino. Ao começar o ano com um plano sólido, você estará dando um passo importante para alcançar seus objetivos financeiros e construir um futuro mais seguro.

Essas dicas do especialista em finanças e professor da Strong Business School Jarbas Thaunahy Santos de Almeida, para um planejamento financeiro que podem ser encontradas no livro Educação financeira não é um bicho de sete cabeças.